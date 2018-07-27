İşte Fatih Terim'in imha ekibi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray bu sezonda da elde ettiği başarıyı tekrarlamak istiyor.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Bunun için transfer çalışmalarını sürdüren Aslan'da Terim'in kozu olarak 3 isim var.
Foto: AJANSLAR
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Geçtiğimiz sezon göreve geldikten sonra kulübedeki eksiklikten yakınan Fatih Terim, henüz forvetteki sıkıntıyı çözemese de hücum hattının diğer bölgelerinde rahata kavuştu. Şampiyon olarak tamamlanan sezonda Garry Rodrigues, Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda’yla rakiplerini avlayan İmparator, Henry Onyekuru ile Muğdat Çelik’in gelişi ve Sinan Gümüş’ün yükselen grafiğiyle kulübesini de güçlendirdi.
Foto: AJANSLAR
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Son oynanan Sakarya maçında Onyekuru, Muğdat ve Sinan üçlüsünü sahaya süren deneyimli çalıştırıcı, oyuncularının performansından son derece memnun kaldı. Yapılan eleştirilere cevap olarak 1 gol atıp, 1 golü de hazırlayan Muğdat, Terim'in en önemli kozlu olacağının sinyallerini verdi.
Foto: AJANSLAR
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RODRIGUES'İ GÖLGEDE BIRAKTI
Rodrigues’in yedeği olarak düşünülerek kiralanan Onyekuru ise Yeşil-Burun Adalı rakibiyle sıkı bir forma rekabetine gireceğini şimdiden gösterdi. Nijeryalı futbolcusunun tekniğini çok beğenen Terim’in antrenmanlardaki durumu göz önüne alınca Onyekuru’nun Rodrigues’in şu an için önünde olduğunu düşündüğü bildirildi.
Foto: AJANSLAR
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Cimbom’un bir diğer silahı haline gelen Sinan Gümüş de kampın yıldızıydı. Sakarya’da 1 de gol atan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Feghouli’den formayı almaya hazır olduğunu gösterdi. (Habertürk)
Foto: AJANSLAR
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"Kendi içimizde sirkülasyon yapabilsek, dışarıdan oyuncu almayız!" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 büyüklerin transfer politikası hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Terim'in Sakarya maçı sonrası yaptığı açıklamaları izlemek için videoya tıklayınız...