İşte Fatih Terim'in ilk 11'i! 4 yeni transfer...

Fatih Terim dördüncü kez Galatasaray'ın başına geçti ama ilk kez devre arasında sarı kırmızılı takımın başına geçmeyi kabul etti.
Fotoğraflar: Ajans ve Arşiv
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Fotoğraflar: Ajans ve Arşiv
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Peki Igor Tudor tarafından kurulan kadroda hangi isimler Fatih Terim'in tarzına uygun? Fatih Terim'in ideal 11'i nasıl olacak? Fatih Terim hangi mevkilere transfer isteyebilir? İşte önümüzdeki sezon Avrupa'ya katılarak yeni hayalleri olduğunu söyleyen Terim'in lig şampiyonluğu ve Avrupa projesi kapsamında yapması beklenen hamleler...
Fotoğraflar: Ajans ve Arşiv
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KALECİ: Galatasaray'daki üçüncü Fatih Terim döneminde transfer edilen Fernando Muslera, dördüncü Fatih Terim döneminin de vazgeçilmezi olacaktır. Hatta Uruguaylı eldiven Terim yönetiminde yeniden çıkışa geçebilir. Muslera'nın yedeği Cedric Carrasso da oldukça tecrübeli bir isim. Terim devre arasında bu bölgeye her hangi bir takviye istemez.
Transfere gerek yok
Fotoğraflar: Ajans ve Arşiv
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SAĞ BEK: Terim'in geçmiş üç Galatasaray döneminde elindeki en iyi sağ bek Emmanuel Eboue olmuştu. Şimdi de kadroda oyun zekası Eboue'nin bile üzerinde olan Mariano olacak. Ayrıca Terim, sağ bekte daha önce stoper kökenli oyunculara da şans tanıyan bir teknik adam. Bu kadrodaki Capone ise kesinlikle Denayer olacaktır.
Transfere gerek yok
Fotoğraflar: Ajans ve Arşiv
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STOPER: Terim, stoper ikilisinden birini mutlaka tecrübeli bir isimden belirler. Daha önce bu isim Popescu ve Ujfalusi olmuştu. Bu kadroda da Maicon bu göreve üstlenecek ve Tudor tarafından son haftalarda elinden alınan savunma liderliği görevi geri alacaktır. Terim, Maicon'un yanında ise Hakan Balta'dan yeni Bülent Korkmaz yaratmayı veya Serdar Aziz ile Ahmet Çalık'tan yeni Semih Kaya yaratmayı deneyebilir.
Transfere gerek yok
Fotoğraflar: Ajans ve Arşiv
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SOL BEK: Galatasaray, Terim dönemlerinde hep iyi sol beklere sahip oldu. Hakan Ünsal, Ergün Penbe, Albert Riera.. gibi. Ama bu kadroda Latovlevici ve Linnes dışında oynatabileceği bir sol bek yok. Hatta Riera gibi devşirebileceği bir oyuncu da bulunmuyor. Bu nedenle transfer döneminde Terim, bu bölgeye mutlaka bir takviye isteyecektir.
Transfer gerekli
Fotoğraflar: Ajans ve Arşiv
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6 NUMARA: Fatih Terim'in başarılı olduğu dönemlerinde kadrosundaki '6 numara' vasıflı oyuncular hep üst düzey isimler olmuştu. Fernando da bu vasıfları fazlasıyla karşılayan bir isim. Tudor tarafından ikinci plana atılan Selçuk İnan da zaman zaman bu bölgede değerlendirilebilir. Kariyerinin en iyi yıllarını Terim'le geçiren Selçuk için bir geri dönüş sezonu olabilir. Ayırca Tolga Ciğerci de bu bölge için önemli bir alternatif.
Transfere gerek yok
Fotoğraflar: Ajans ve Arşiv
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8 NUMARA: Fatih Terim'in 4-4-2 mi yoksa 4-2-3-1 mi oynatacağını kestirmek zor. Ama iki dizilişte de '8 numara' pozisyonu için birinci tercihinin Ndiaye yerine Selçuk İnan olacağını kestirmek çok da güç değil. Fernando-Selçuk ikilisinden yeni bir Melo-Selçuk ikilisi doğabilir. Ndiaye de bu iki isme iyi bir alternatif olabilir veya Terim, bu oyuncudan yeni bir Ümit Davala yaratabilir.
Transfere gerek yok
Fotoğraflar: Ajans ve Arşiv
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10 NUMARA: Fatih Terim, Galatasaray'daki üçüncü döneminin bir bölümü hariç hep önemli 10 numaralarla birlikte çalıştı. Şu anki kadroda bulunan tek 10 numara vasıflı oyuncu gibi gözüken Belhanda, Terim tarafından beğenilen bir oyuncu. Ama onu 4-4-2'nin kanadında mı yoksa 4-2-3-1'in '10 numarası' mı olarak kullanacak henüz bilemiyoruz. Ama Terim, bu bölgeye Emre Akbaba gibi bir yerli ismi isteyebilir.
Transfer gerekli olabilir
Fotoğraflar: Ajans ve Arşiv
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KANATLAR: Terim eğer 4-4-2 oynamayı tercih ederse Ndiaye'yi de Ümit Davala ve gibi çizgide kullanabilir. Belhanda da bu durumda diğer kanatta oynayacaktır. Ama 4-2-3-1 oynatacaksa sol kanatta gözünü kapalı oynatabileceği bir oyuncuyu transfer etmek isteyebilir.
Transfer gerekli olabilir
Fotoğraflar: Ajans ve Arşiv
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FORVET: Terim, tek santrfor oynatacaksa Gomis ve kadrodaki diğer isimler yeterli gözüküyor. Ama 4-4-2 oynatacaksa kadrosunda lider oyuncu olmasını da seven Fatih Terim, bu bölgeye Samuel Eto'o gibi bir yıldız transfer etmek isteyebilir.