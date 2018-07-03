Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İşte F.Bahçe'nin yeni kalecisi! Volkan Demirel'in yerine...
Sarı lacivertliler henüz transferlerini açıklamadı ama bombalar yakında patlayacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe yönetimi yeni kalecisi için de dev bir adım attı... Volkan Demirel'in yerine düşünülen tecrübeli eldivenle görüşme yapıldı... İşte tüm yaşananlar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Transfer görüşmelerini dört koldan sürdüren Fenerbahçe Yönetimi, Dünya Kupası’nı da yakından takip ediyor. Barcelona’nın 23 yaşındaki stoperi Yerry Mina, Kolombiya Milli Takımı ile Rusya’daki turnuvada patlamada yaparken, tüm dikkatleri üzerine çekti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Başkan Ali Koç, yakın ilişkiler içinde olduğu Barcelona’dan daha önce bu oyuncu konusunda söz alırken, Sarı-Lacivertli idareciler Mina ile görüşmek için soluğu Rusya’da aldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Burada sadece Mina ile değil, Kolombiya’nın başarılı kalecisi David Ospina’yla da temas kurulduğu ortaya çıktı. Arsenal’in 25 milyon Euro’ya Leno’yu kadroya katmasının ardından Londra ekibinde 3. kaleci durumuna düşen Ospina, Fenerbahçe’ye yeşil ışık yaktı. Mina ise önceliğinin Barcelona’da kalmak olduğunu belirtti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Dünya Kupası’nda forma giydiği 3 maçta 2 gol atan 1.95’lik yıldız stoper için pek çok Avrupa kulübü de devreye girmiş durumda. Bu ekiplerden biri de İngiliz devi Liverpool. Mina transferi her ne kadar zora girmiş olsa da Fenerbahçe sonuna kadar şartları zorlayacak. (Fanatik)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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David Ospina, Premier Lig'de son olarak Arsenal'in deplasmanda 1-0 yendiği Huddersfield Town maçında forma giymiş ve galibiyette büyük rol oynamıştı. Ospina'nın o maçtaki kurtarışlarını izlemek için videoya tıklayınız...