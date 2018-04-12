Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü... Yer yerinden oynayacak!
Yeni sezonda ses getirecek bir kadro kurmak için düğmeye basan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Sarı lacivertliler'in çok önemli bir isimle temasta olduğu ortaya çıktı. Yıllardır süren golcü sıkıntısına artık bir son vermek isteyen Aziz Yıldırım ve yönetimi, tanıdık bir isimle söz verdi... O isim imza attığında adeta yer yerinden oynayacak, ortalık yıkılacak... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Geçtiğimiz günlerde Alman forvet Mario Gomez'in menajeriyle görüşen Fenerbahçe ilk teması sağladı. Devre arasında Wolfsburg'tan Stuttgart'a transfer olan Mario Gomez'i ikna için her türlü fedakarlık yapılacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yöneticiler önümüzdeki günlerde de 32 yaşındaki forvetle yüz yüze görüşmeyi planlıyor... Alman basınına yansıyan haberlere göre Gomez yeniden şampiyonluk hedefi olan bir takımda oynamak istiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sezona Wolfsburg'ta başlayan tecrübeli yıldız, devre arasında 3 milyon Euro karşılığında gittiği Stuttgart'ta 6 gole imza attı. Gomez'in Dünya Kupası kadrosunda da yer alması bekleniyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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2015-16 sezonunda Beşiktaş formasını giyen Mario Gomez çok önemli bir performansın altına imza attı... Ligde 33 maçta 26 gol atan ve 6 asist yapan Alman forvet, şampiyonluğun baş mimarı oldu. O dönem Fiorentina'dan kiralanan Gomez sezon sonu takımdan ayrıldı. (Takvim)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Mario Gomez direkleri geçemedi, Stuttgart Dortmund'tan fark yedi! Bundesliga'nın 29. hafta maçında yaşananları izlemek için videoya tıklayınız...