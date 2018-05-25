İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! Kral...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Son iki sezonda yaşadığı forvet sıkıntısına artık son vermek isteyen Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor...
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Sarı-Lacivertliler bir süredir çok yakından takip ettiği futbolcu için resmi temaslara başladı.
Foto: AJANSLAR
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Yöneticiler, Shakhtar Donetsk'la haziran ayı sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı alan Arjantinli forvet ile masaya oturdu. Sarı-Lacivertliler, Shakhtar'dan ayrıldığını açıklayan Arjantinli forvet için resmi teklif yaptı. Geçtiğimiz sezon Ukrayna Ligi'nde 17 gol atan Ferreyra ile G.Saray da yakından ilgileniyor
Foto: AJANSLAR
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AYLARDIR YAKIN TAKİPTEYDİ
Bu sezon Shakhtar formasıyla 42 resmi maçta 30 gole imzasını atan 27 yaşındaki Ferreyra'yı aylar öncesinden gözüne kestiren Fenerbahçe, Ukrayna kulübü ile görüşmelerin neticelenmesini bekliyordu.
Foto: AJANSLAR
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4 YILLIK SÖZLEŞME MASADA
Arjantinli yıldızın ayrılık kararı sonrası hemen harekete geçen Sarı-Lacivertliler, menajer aracılığıyla 4 yıllık resmi teklifini sundu. Teklifin ekonomik koşullarının da bir hayli iyi olduğu ifade edildi.
Foto: AJANSLAR
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EN İYİ TEKLİF F.BAHÇE'DEN
Başta Galatasaray olmak üzere Avrupa'dan birçok kulübün kanca attığı Facundo Ferreyra kısa süre içinde kararını açıklayacak. Fakat en iyi teklifin Fenerbahçe'den olduğu gelen bilgiler arasında. (Fotomaç)
Foto: AJANSLAR
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Fenerbahçe'den o isim 'Yılın 11'inde!' OPTA Süper Lig'de geride kalan sezonun en iyi 11'ini açıkladı. İzlemek için videoya tıklayınız...