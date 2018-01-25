İşte F.Bahçe'nin yeni 10 numarası... Trabzon'da ilk 11'de!
Transferde sessiz kalan sarı lacivertliler, gözünü Trabzonspor maçına çevirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Teknik Direkör Aykut Kocaman bu maçta büyük bir sürprize imza atacak. Giuliano'nun yokluğunda "10 numara pozisyonu ne olacak?" sorusu da yanıt buldu... İşte o flaş detay...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, zorlu Trabzonspor deplasmanı öncesi hücum planını kesinleştirdi... Janssen'in yokluğunda ileride Fernandao ile yola devam edecek olan Kocaman, omzu çıkan Giuliano'nun yerine ise Alper ile Valbuena arasındaki tercihini de netleştirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Valbuena'ya forma verecek olan Kocaman'ın, Fransız yıldızını 10 numara pozisyonunda kullanacağı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Valbuena ile kısa bir görüşme gerçekleştirirken kendini çok iyi hazırlaması talimatı verdiği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kocaman'ın, tecrübeli yıldıza "Çok zorlu bir deplasman öncesi önemli eksikler var. Bu maçta 10 numara sensin" dediği öğrenildi. Kocaman, oyuncunun dar alanda rahat çalım atabilme özelliğinden faydalanmayı planlıyor. İşte sarı lacivertlilerin muhtemel Trabzonspor maçı 11'i...