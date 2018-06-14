Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İşte F.Bahçe'nin yeni 10 numarası! Comolli işi bitirdi...
Fransız Sportif Direktör, aradığı ismi buldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü Damien Comolli’nin transfer listesi şekillenmeye başladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fransız futbol adamının 10 numara adayları arasında Chelsea’nin genç Sırp yıldızı Danilo Pantic ön plana çıktı. Comolli, Chelsea ile olan iyi ilişkilerini kullanarak 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fransız Sportif Direktör, yeni Teknik Direktörü belirler belirlemez Danilo Pantic için girişimleri hızlandıracak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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21 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile olan sözleşmesi 2019’da bitiyor. İngiliz Kulübü genç oyuncunun sözleşmesini uzatarak bir başka takıma kiralamayı düşünüyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Pantic, geçen sezonu Partizan’da kiralık olarak geçirdi ve oynadığı 46 maçta 5 gol atarken, 11 asist yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sırp oyuncu bu performansla takımının en iyi oyuncusu seçildi. Partizan da Sırp orta sahayı yeniden kiralamayı planlıyor. Fenerbahçe adına Comolli bu transferde bir adım önde ve büyük ihtimalle işi çok erken bitirdi. (Akşam)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Comolli imzayı attı, Ali Koç çok önemli açıklamalarda bulundu! Başkan Ali Koç ve Damien Comolli, imza töreninde transferden Aykut Kocaman'a kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundular. İzlemek için videoya tıklayınız...