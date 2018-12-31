İşte Ersun Yanal'ın o raporu! Tam 20 futbolcu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 16 puanla 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadroyu baştan sona yenilemek istiyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/24
Takımdan gönderilecek isimler ve transfer edilmesi beklenen futbolcularla birlikte Ersun Yanal'ın hayalindeki Fenerbahçe'de ortaya çıktı. İşte Ersun Yanal'ın gönderilmesini ve alınmasını istediği o isimler...
2/24
Ersun Yanal'ın takıma gelişi ile birlikte tecrübeli hocanın istekleri doğrultusunda kadroyu şekillendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, devre arası transfer döneminde birçok isim ile yolları ayırmayı planlıyor. Ersun Yanal'ın yazdığı acı reçete doğrultusunda harekete geçen Ali Koç ve yönetimi, transfer piyasasını altüst edecek hamleleri yapmak için gün sayıyor. İşte takımdan gönderilecek ve alınacak oyuncuların listesi, detayları...
3/24
TAKIMDAN GÖNDERİLECEK İSİMLER
CARLOS KAMENİ - Sezon sonunda sözleşmesi bitecek tecrübeli eldiven ile bonservis bedeli olmadan yolların ayrılması bekleniyor. Kameni, Fenerbahçe forması ile 16 maça çıkarken kalesinde 20 gol gördü.
4/24
ROBERTO SOLDADO - Ersun Yanal'ın forvet hattındaki ilk tercihi olan yıldız golcünün devre arasında takımdan ayrılması bir hayli zor gözüküyor. Yine de ilerleyen yaşı ve yüksek maliyeti nedeniyle ciddi bir teklif gelmesi halinde gönderilmesine izin verilecek. Soldado, Fenerbahçe forması ile 44 maça çıkarken 13 gol 7 asist katkısı yaptı.
5/24
NEUSTADTER - Rus milli futbolcu, ligin ilk yarısında takımın değişilmez isimlerinden olsa da ciddi bir teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak. BundesLiga ekiplerinin oyuncuya ilgisi olduğu biliniyor. Neustadter, Fenerbahçe forması ile 102 maça çıkarken 7 gol 1 asist katkısında bulundu.
6/24
TOLGA CİĞERCİ - Sezon başında bir umutla transfer edilse de bir türlü sakatlığını atlatamadı. Yolların ayrılması kesin gibi. Slimani, Fenerbahçe forması ile 20 maçta 4 gol atabildi. Tolga Ciğerci, Fenerbahçe forması ile dakika alamadı.
7/24
AATIF CHAHECHOUHE - Dirar gibi kadro dışı kalmasının ardından aftan yararlanan Aatif, kadroya geri dönse de ciddi bir teklif halinde takımdan ilk gönderilecek isimler arasında yer alıyor. Oyuncuya Süper Lig kulüplerinin ilgisi olduğu biliniyor. Aatif, Fenerbahçe forması ile 70 maça çıkarken 14 gol 7 asist katkısında bulundu.
8/24
NABIL DIRAR - Yıldız oyuncuya af çıksa da Belçika ekiplerinden gelecek bir teklif ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncunun satışından beklenen gelir 1.5 milyon Euro. Nabil Dirar, Fenerbahçe forması ile 40 maça çıkarken 5 gol 8 asist katkısında bulundu.
9/24
YASSINE BENZIA - Yıldız oyuncu, disiplinsiz davranışları ve skora 'olmayan' katkısı ile gözden çıkartılmış durumda. Fenerbahçe yönetimi bonservisini almayı düşünmüyor. Benzia, Fenerbahçe forması ile 16 maça çıkarken 2 asist katkısında bulundu.
10/24
ISLAM SLIMANI - Fenerbahçe'nin bu sezonki en büyük hayal kırıklığı. Takımın en fazla ismi konumunda da olan Slimani'nin devre arasında kiralık sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.
11/24
MARTIN SKRTEL - Tecrübeli stoperin, eski takım arkadaşı Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Glasgow Rangers'a gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Martin Skrtel, Fenerbahçe forması ile 103 maça çıkarken 7 gol 3 asist katkısında bulundu.
12/24
TRANSFERİ İSTENEN İSİMLER - EDIN VISCA - Ersun Yanal'ın en fazla istediği isimlerden bir tanesi. Şampiyonluk yolundaki Başakşehir'den oyuncuyu koparmak çok zor olsa da Fenerbahçe tüm imkanları bu transfer için seferber edecek. Edin Visca, kariyerinde 330 maça çıkarken 85 gol 80 asist katkısında bulundu.
13/24
TOLGAY ARSLAN - Ersun Yanal'ın çok uzun zamandır takip ettiği ve birlikte çalışmak istediği bir isim. Trabzonspor'da birlikte çalışamasalar da Fenerbahçe'de bu kavuşma gerçekleşecek gibi gözüküyor. Transferin önündeki tek engel, Beşiktaş'ı ikna edebilecek bir teklifin henüz yapılamamış olması. Tolgay Arslan bugüne kadar forma giydiği 325 maçta 51 gol 31 asist katkısında bulundu.
14/24
İRFAN CAN KAHVECİ - Genç yıldız, Ersun Yanal'ın oldukça beğendiği isimlerden bir tanesi olsa da Abdullah Avcı, İrfan Can'ı şampiyonluk yolunda kaybetmek istemiyor. Fenerbahçe'nin kısa sürede oyuncu için resmi teklif yapması bekleniyor. İrfan Can, kariyeri boyunca forma giydiği 184 maçta 23 gol 22 asist katkısında bulundu.
15/24
OLEXANDER ZINCHENKO - Geleceğe yönelik transfer ile kadrosunu güçlendirmeyi de ihmal etmek istemeyen Fenerbahçe'nin bir gözü City'nin genç yıldızı Zinchenko'da. Oyuncunun bonservisini almak zor olarak gözükse de bu transfer için 1.5 yıllığına kiralama opsiyonuna başvurulacak. Zinchenko bugüne kadar 81 maça çıkarken 3 gol 21 asist katkısında bulundu.
16/24
CESC FABREGAS - Fenerbahçe yönetiminin büyük transfer bombası. Orta sahada yaratıcı oyuncu eksikliği yaşayan Fenerbahçe, Chelsea'de süre bulmakta zorlanan Fabregas'ı transfer etmek için büyük uğraş veriyor. Fenerbahçe'nin bu transferdeki en büyük rakibi İtalyan devi AC Milan. Kariyerinde 654 maça çıkan Fabregas, 123 gol 202 asist katkısında bulundu.
17/24
JURAJ KUCKA - Ersun Yanal'ın Trabzonspor'a transfer ettirdiği yıldız oyuncu ile tekrar çalışmak istediği biliniyor. Trabzonspor'da Onazi'nin sakatlığı sonrasında Kucka'ya forma şansı doğmuş gibi gözükse de Kucka da Ersun Yanal'ın yanına gelmek istiyor. Kucka bugüne kadar forma giydiği 338 maçta 39 gol 24 katkısında bulundu.
18/24
DIMITRIS PELKAS - Fabregas transferinde söylediğimiz gibi orta sahada yaratıcı oyuncu eksikliği yaşayan Fenerbahçe'de bir diğer isim Yunan Pelkas. Oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı konuşuluyor. Bugüne kadar 196 maça çıkan Pelkas, 43 gol atıp 32 asist yaptı.
19/24
ROBERT SKOV - Danimarka futbolunun yükselen yıldızı. Uygun transfer bedeli ve yüksek potansiyeli ile Fenerbahçe taraftarını en çok heyecanlandıran isimlerden bir tanesi; Robert Skov. Ersun Yanal'ın hayalindeki 2019 model Fenerbahçe! Skov, bugüne kadar oynadığı 161 maçta 44 gol 24 asist yaptı.
20/24
LEANDRO PEREIRA - Club Brugge forması giyen Pereira, sarı-lacivertli takımda rotasyon yaratması amacıyla transfer edilmesi beklenen bir isim. Slimani ve Soldado'nun olası ayrılıklarında hücum hattında nicelik olarak eksik kalmak istemeyen Fenerbahçe Leandro Pereira'ya yönelebilir. Pereira bugüne kadar forma giydiği 120 müsabakada 32 gol 4 asist katkısında bulundu.
21/24
MAROUANE FELLAINI - Ali Koç'un 'FFP kurallarını göz ardı edebiliriz' sözleri sonrasında sarı-lacivertli ekibin yöneldiği yıldız isimlerden bir tanesi. Manchester United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fellaini, Türkiye'ye gelme fikrine uzak durmuyor. Fellaini bugüne kadar 438 maça çıkarken 68 gol 46 asist katkısında bulundu.
22/24
EMRE KILINÇ - Fenerbahçe'nin gerçekleştirmeye en yakın olduğu transfer. Sivasspor'da gösterdiği performans ile dikkat çeken Emre Kılınç, kısa süre içerisinde çubuklu frmayı giyebilir. Emre Kılınç, bugüne kadar forma giydiği 207 maçta 35 gol 48 asist katkısında bulundu. (Fotomaç)
23/24
Depay'dan 2018 yılında muhteşem goller!
Fransa Ligue 1'de Lyon forması giyen Memphis Depay, oldukça başarılı bir yılı geride bıraktı. Yayıncı kuruluş yıldız golcünün 2018 yılında attığı en güzel Ligue 1 gollerini yayınladı.