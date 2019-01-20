İşte Eren Derdiyok'un yeni takımı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda düşünmediğini açıkladığı Eren Derdiyok ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
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Sezon başında Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis ile yollarını ayırdıktan sonra forvet takviyesi yapmayan Galatasaray'da Eren Derdiyok, sezona birinci forvet olarak başlamıştı.
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Bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 13 maçta 7 gol kaydeden Eren, gösterdiği performansla Galatasaray taraftarının tepkisini çekmişti.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Serdar Aziz ile birlikte Eren Derdiyok'u da kadroda düşünmediğini açıkladı.
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Sarı-kırmızılı takım ile yollarını ayıran 30 yaşındaki golcünün yeni takımı belli oldu. Tecrübeli oyuncunun Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.
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Çin ekibinin Eren Derdiyok'un transferi için Galatasaray'a 1.5 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.
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Kariyerine İsviçre'nin BSC Old Boys takımında başlayan Eren Derdiyok, Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim ve Kasımpaşa formalarını giydi. Golcü oyuncu, 2016/2017 sezonunun başında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
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Eren'in Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyor.