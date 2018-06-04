İşte Emre Akbaba'nın yeni takımı! Açıkladılar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Transferin gözdesi olan milli yıldızın yeni takımını İtalyanlar ilan etti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 7
Son dönemde adı üç büyüklerle anılan Emre için olay açıklama geldi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 7
Son dönemde adı üç büyüklerle anılan Emre için Sampdoria ve Udinese'nin de devrede olduğu iddia edilmişti. İtalyan Calciomercato'nun haberine göre; bu iki takım da transferi gerçekleştirmekten uzak. Çünkü Galatasaray, Emre Akbaba transferinde mutlu sona çok yakın.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 7
Şu anda milli takım kampında olan 25 yaşındaki oyuncu için menajeri Aydın Doğanay, "İstanbul takımlarından yoğun bir ilgi var. Ancak hiçbir takımla anlaşmadık" demişti. Doğanay, "Emre milli takımda. Konunun netleşmesi için biraz daha süreye ihtiyacımız var.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 7
25 yaşındaki orta saha oyuncusunun G.Saraylı olduğu biliniyor. Kulübüyle 1 sene daha mukavelesi bulunan Emre konusunda Alanyaspor'un isteyeceği bonservis bedeli bekleniyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 7
Emre Akbaba, 4 Ekim 1992 yılında Fransa'nın Montfermeil kentinde dünyaya gelmiştir. 2012 yılında Türkiye'ye gelerek MP Antalyaspor'un altyapısında oynamaya başlayan Emre Akbaba, 2012 yılında Kahramanmaraş B.Ş. Belediyespor'da profesyonel futbol hayatınageçiş yapmış ve 2013 yılında Medical Park Antalyaspor'a dönüş yapmıştır.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 7
2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'un renklerine dahil olan Emre Akbaba, Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde orta saha mevkisinde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu. Emre Akbaba, bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performans ile büyük kulüpleri peşinden koşturuyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 7
Aytemiz Alanyaspor'lu Emre Akbaba, "Her futbolcunun büyük takım hedefi vardır" diyerek transfere yeşil ışık yakmıştı. Emre'nin Milli Takım kampında yaptığı açıklamayı izlemek için videoya tıklayınız...