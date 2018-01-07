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İşte dünyanın en pahalı futbolcusu
Futbol
İşte dünyanın en pahalı futbolcusu
Messi ya da Ronaldo'nun yanı sıra bu kişi varlıklı bir aileden gelen Kaka ya da gelirleri sadece futbolla sınırlı kalmayan David Beckham da değil!
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 17:07
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 17:08
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 17:07
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 17:08
1 / 23
Hayır dünyanın en zengin futbolcusu 20, 30'lu yaşlarında da değil. Hatta A Takımda bile oynamıyor!
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 17:07
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 17:08
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Leicester City'nin reserve kadrosunda yer alan 19 yaşındaki Faiq Bolkiah, dünyanın en zengin futbolcusu durumunda!
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 17:07
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 17:08
3 / 23
Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah'ın yeğeni olan Faiq, Messi, Ronaldo, Neymar gibi yıldızların kazandığı yüklü meblağlara rağmen hala dünyanın en zengin futbolcusu!
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 17:07
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 17:08
4 / 23
Faiq Bolkiah'ın servetinin 14 milyar Euro olduğu tahmin ediliyor.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 17:07
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 17:08
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ABD'nin Los Angeles şehrinde dünyaya gelen futbolcu, şu anda İngiltere'de forma giyiyor.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 17:07
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 17:08
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Futbola AFC Newbury'de başlayan 19 yaşındaki futbolcu, 2009 yılında altyapısından yetiştirdiği oyuncularla meşhur olan İngiltere ekibi Southampton'ın yolunu tuttu.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 17:07
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 17:08
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2013 yılında Arsenal tarafından denendi. Topçular ile 2013 yılında Lion City Cup adlı organizasyonda forma giydi.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 17:07
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 17:08
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Bu turnuva sonrasında Chelsea'den iki yıllık teklif alan Faiq, Londra ekibini reddederek 3 yıllık sözleşme sunan Leicester City'e transfer oldu.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 17:07
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 17:08
9 / 23
Faiq henüz 7 yaşındayken babası Jefri, 50. yaş gününü kutluyordu. Jefri Bolkiah, doğum günü kutlamasına Michael Jackson'ı getirerek konser verdirtti.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 17:07
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 17:08
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Jefri Bolkiah'ın bu performans için Michael Jackson'a 17 milyon Euro ödediği kaydediliyor. Jefri, Brunei Yatırım Ajanası'nın başındayken 15 yılda 13 milyar Euro harcadı!
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 17:07
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 17:08
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Lüks araçlara ayda 47 milyon Euro harcama yapan Jefri'nin diğer tutkuları ise saatler ve altın kalemler.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 17:07
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 17:08
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Kendi açıklamasına göre Jefri'nin 2,300'den fazla aracı bulunuyor.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 17:07
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 17:08
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FourFourTwo'ya röportaj veren genç futbolcu, "Kendimi bildiğimden bu yana futbol oynuyorum. Sahada olmak ve topu ayaklarımda hissetmek benim için her zaman keyif oldu" diyor.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 17:07
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 17:08
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Hayatının sonuna kadar çalışmasa bile lüks bir hayat sürebilecek kadar servete sahip olan Faiq, "Ailem sürekli olarak yanımda oldu ve hayallerimin peşinden koşmamı destekledi."
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 17:07
SON GÜNCELLEME
07.01.2018 - 17:08
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"Onlar hem fiziksel hem de psikolojik açıdan beni eğitti. Rol modelimin onlar olduğunu söylemem gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 17:07
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07.01.2018 - 17:08
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İşte dünyanın en zengin futbolcusunun lüks yaşamından kareler...
Spor Arena Haber
07.01.2018 - 17:07
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Jefri Bolkiah
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