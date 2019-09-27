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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: Depophotos
27 Eylül 2019 - 15:46,

İşte dev derbinin 11'leri! Glatatasaray ve Fenerbahçe...

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 390. kez karşı karşıya gelecek.

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1

Karşılaşma yarın Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

2

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği maçı hakem Cünyet Çakır yönetecek.

3

Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 124 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu.

4

Ligdeki 41 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.

5

Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak.

6

Peki iki teknik direktör bu dev maçta sahaya hangi 11'ler ile çıkacak? İşte iki deneyimli hocanın Derbi maçında sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'i...

7Galatasaray

Galatasaray

Muslera

8

Mariano

9

Luyindama

10

Marcao

11

Nagatomo

12

Nzonzi

13

Feghouli

14

Lemina

15

Belhanda

16

Babel

17

Falcao

18Fenerbahçe

Fenerbahçe

Altay

19

Ozan Tufan

20

Zanka

21

Jailson

22

Dirar

23

Emre

24

Gustavo

25

Deniz

26

Tolga

27

Max Kruse

28

Vedat Muriqi

29

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