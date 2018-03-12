İşte derbinin hakemi... Yüzde 90 o yönetecek!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor... Gözler ise cumartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçına çevrildi...
ismail ER / SPOR ARENA ÖZEL
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ismail ER / SPOR ARENA ÖZEL
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İki takım da haftayı galibiyetle kapattı... Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanından Neustadter ve Giuliano'nun golleriyle 2-0 galip gelip dönerken, Galatasaray'da 1-0 yenik duruma düşüp bir de penaltı kaçırdığı karşılaşmada Gomis ve Sinan Gümüş ile 3 puanı kucakladı... Artık iki taraf da derbiyi bekliyor. Peki dev maçı kim yönetecek...
ismail ER / SPOR ARENA ÖZEL
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İşte bu soru resmi olarak perşembe günü yanıt bulacak... MHK, 26. haftanın hakemlerini açıklayacak... Yaptığımız istihbarata göre dev derbiye en yakın isim belli gibi... Üç hakem arasında gidip, geliniyor ama bir isim var ki çok ağır basıyor. O da Bülent Yıldırım...
ismail ER / SPOR ARENA ÖZEL
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Dev maça büyük ihtimalle Bülent Yıldırım atanacak... Yıldırım'ın, cumartesi gecesi Kadıköy'de başlama vuruşunu yaptıracak düdüğü çalma ihtimali yüzde 90... Peki kalan yüzde 10'luk ihtimal için adı geçen iki hakem kim...
ismail ER / SPOR ARENA ÖZEL
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Bu isimlerin ilki Ali Palabıyık... Bir çok kesim ve iki kulübe yakın taraflar bu derbiye Ali Palabıyık'ı yakın görüyorlardı. Ancak, Palabıyık'ın Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanındaki yönetimi sarı lacivertliler tarafından eleştirilmiş, hatta Trabzonspor'lu futbolculara iki kırmızı kart çıkarmadığı yönünde ağır yorumlar yapılmıştı.
ismail ER / SPOR ARENA ÖZEL
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Ali Palabıyık'ın derbi için adı geçiyor ama atanma ihtimali şu an itibariyle çok yüksek değil... Ali Palabıyık'ın zirvenin kaderini belirleyecek bir başka maça yani pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir-Beşiktaş mücadelesine verilme olasılığı bir hayli yüksek...
ismail ER / SPOR ARENA ÖZEL
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Derbi için adı geçen son isim ise Halis Özkahya... Ancak, MHK kesiminde bu isim ortalıkta dolaşsa da Kadıköy'deki maça atanma ihtimali çok ağır baskıyor. Şimdilik, derbiyi yönetecek hakem olarak Bülent Yıldırım ismi çok daha fazla dillendiriliyor.
ismail ER / SPOR ARENA ÖZEL
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Görenler inanamadı! Fransa Ligue 2'de Sochaux forması giyen Teikeu, Paris FC maçında ilginç bir taç atışı kullandı. İzlemek için videoya tıklayınız...