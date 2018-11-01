İşte derbi tahmini! 'Bahis oynasam...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dev derbi öncesi üç ünlü isim iddialı bir tahminde bulundu... En flaş iddia ise Erman Toroğlu'ndan geldi.
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Eski hakemlerimizden Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu ile ünlü yorumcu Ömer Üründül Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla ilgili tahmin yaptı... İşte o görüşler...
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AHMET ÇAKAR - Yüz yıllık derbiler tarihine bakıldığında favori yoktur. Hele hele Galatasaray-Fenerbahçe maçında favori hiç yok. Bana göre üç ihtimalin de birbirine yakın olduğu, sonucu çok ufak detayların belirleyeceği bir derbi olacak.
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- Galatasaray'ın sakatı çok, golcüsü yok. Fenerbahçe'nin belki kolay kolay gol yemediğini söyleyebilirdik ama Ankaragücü maçında bütün ezberler bozuldu. Kim ne derse desin, derbide yenilen büyük problem yaşar, beraberlikte iki takım da günü kurtarır."
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ÖMER ÜRÜNDÜL - Bu maçın tahminini yapmak gerçekten çok zor… Her zaman söylediğim gibi tüm dünyada derbilerde ev sahibi takım seyirci avantajıyla bir adım öndedir.
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- G.Saray da F.Bahçe de sorunlu… Galatasaray'ın kendi sahasındaki oyun anlayışı değişmeyecektir. Bu derbinin anahtarı Fenerbahçe'nin sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağı ve nasıl bir taktik oynayacağıdır.
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ERMAN TOROĞLU - Belki kalitesiz bir maç olacak ama heyecanlı olacak. Sebebi ne? Fatih Terim takımından inanılmaz rahatsız. Bunu net bir biçimde söylüyor. Bir noktada haksız da değil ama başka noktalarda haksız. Bu beğenmediğin oyuncular bu noktaya gelene kadar sen ne yaptın? Bunları eski Fatih Terim gibi kontrol ettin mi, hayır! Çünkü senin futbolcularının sigortaları 5 dakikada bir atıyor. Bir takımın futbolcuları darbe hariç bu tip sakatlıklar yaşıyorsa orada bir sakatlık vardır. En büyük sakatlık da teknik direktörden başlar.
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- Şimdi dönelim Fenerbahçe'ye. Öyle veya böyle teknik direktörünü yönetim kovdu. Şu anda Fenerbahçe'nin fizik olarak, mücadele olarak, hırs olarak durumu Galatasaray'dan iyi. Biliyorum, şu anda bahis oynasanız Galatasaray'a oynarsınız ama tecrübelerime dayanarak söylüyorum, hayatımda oynamadım ama oynasam Fenerbahçe'ye oynarım. Önemli bir nokta daha var. Fenerbahçe'nin kaybedecek nesi var? Hiçbir şeyi… Galatasaray'ın ise çok şeyi. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan hiçbir şeyden korkmaz beyler. Bu kadar basit. (Sabah)
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Premier Lig'de haftanın en güzel golleri açıklandı!
10. haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de, haftaya damgasını vuran isim, Crystal Palace'a harika bir gol atan Arsenal'li Granit Xhaka oldu...