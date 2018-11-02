İşte derbi hakeminin tuttuğu takım! Fırat Aydınus...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
02 Kasım 2018 - 07:23,

İşte derbi hakeminin tuttuğu takım! Fırat Aydınus...

Türkiye'de düdük çalan hakemlerin tuttuğu takımları sizin için araştırdık... Peki bugün Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı yönetecek hakem Fırat Aydınus hangi takımı tutuyor.

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1/20

İşte hakemler ve tuttukları takım...

2/20

TOLGA ÖZKALFA-Beşiktaş

3/20

SUAT ARSLANBOĞA-Beşiktaş

4/20

SERKAN ÇINAR-Fenerbahçe

5/20

HALİL UMUT MELER-Galatasaray

6/20

SÜLEYMAN ABAY-Beşiktaş

7/20

ÖZGÜÇ TÜRKALP-Beşiktaş

8/20

BARIŞ ŞİMŞEK-Trabzonspor

9/20

KORAY GENCERLER-Fenerbahçe

10/20

METE KALKAVAN-Beşiktaş

11/20

HALİS ÖZKAHYA-Fenerbahçe

12/20

FIRAT AYDINUS-Beşiktaş

13/20

İLKER MERAL-Fenerbahçe

14/20

MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU-Fenerbahçe

15/20

HÜSEYİN GÖÇEK-Galatasaray

16/20

ABDULLAH YILMAZ-Trabzonspor

17/20

ALİ PALABIYIK-Galatasaray

18/20

BÜLENT YILDIRIM- Fenerbahçe

19/20

CÜNEYT ÇAKIR-Fenerbahçe

20/20

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