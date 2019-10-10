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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber Giriş: 10 Ekim 2019 - 07:59,

İşte değerini en çok yükselten 10 futbolcu! Listede 1 Türk...

KPMG Football Benchmark'ın yaptığı araştırmalar sonucunda 1 Temmuz-1 Eylül arasında piyasa değerini en çok yükselten 10 futbolcu belli oldu. Listede 1 Türk futbolcu da kendine yer buldu.

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1

Piyasa değerini en fazla yükselten 10 oyuncu arasında iki oyuncu yaz döneminde yeni bir takıma imza atmazken, diğer futbolcular başka kulüplere transfer oldu.

İşte o liste:

2Nicolas Pepe - Arsenal

Nicolas Pepe - Arsenal

Değer artışı - Piyasa değeri

24 milyon euro - 75 milyon euro

3

Tammy Abraham - Chelsea

Değer artışı - Piyasa değeri

20 milyon euro - 43 milyon euro

4Sebastien Haller - West Ham United

Sebastien Haller - West Ham United

Değer artışı - Piyasa değeri

20 milyon euro - 51 milyon euro

5David De Gea - Manchester United

David De Gea - Manchester United

Değer artışı - Piyasa değeri

19 milyon euro - 70 milyon euro

6Harry Maguire - Manchester United

Harry Maguire - Manchester United

Değer artışı - Piyasa değeri

19 milyon euro - 69 milyon euro

7Moise Kean - Everton

Moise Kean - Everton

Değer artışı - Piyasa değeri

17 milyon euro - 41 milyon euro

8Antoine Griezmann - Barcelona

Antoine Griezmann - Barcelona

Değer artışı - Piyasa değeri

17 milyon euro - 131 milyon euro

9Mario Hermoso - Atletico Madrid

Mario Hermoso - Atletico Madrid

Değer artışı - Piyasa değeri

16 milyon euro - 37 milyon euro

10Ismaila Sarr - Watford

Ismaila Sarr - Watford

Değer artışı - Piyasa değeri

16 milyon euro - 45 milyon euro

11Merih Demiral - Juventus

Merih Demiral - Juventus

Değer artışı - Piyasa değeri

19 milyon euro - 35 milyon euro

12

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