İşte Cüneyt Çakır ve VAR'ın derbi notu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği mücadelede kritik hakem ve VAR kararları verildi.
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İşte derbi sonrası Cüneyt Çakır ve VAR değerlendirmesi...
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Hem maçın hakemleri hem de VAR odası kritik derbi sonrasında MHK tarafından olumlu puanlar aldı. Mücadelenin en kritik anlarından olan ve Galatasaray lehine penaltı çalınan ve daha sonra iptal edilen Onyekuru ile Necip arasındaki mücadelede kararın neden değiştiği de ortaya çıktı.
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PENALTI ÖNCESİ ÇİFT VURUŞ
Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşu öncesinde Galatasaraylı savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın Mustafa Pektemek'e yaptığı tehlikeli harekete çift vuruş çalınması doğru karar olarak değerlendirildi.
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ONYEKURU'NUN POZİSYONU
Derbinin belki de en çok tartışılan anlarından olan Onyekuru ile Necip arasındaki pozisyon için VAR odasının, Onyekuru'nun Necip'i arkadan koluyla ittiği ve bu sebeple Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltı kararının iptal edildi öğrenildi.
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MHK cephesi Cüneyt Çakır'ın verdiği devam kararının FIFA talimatlarına göre de doğru bulunduğu ortaya çıktı. Bu pozisyon için önemli olanın hem topun yakın mesafenden gelmesi, hem de topun orta çizgiye doğru uzaklaştırılmaya çalışıldığı vurgulandı.
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VIDA'NIN KOLUNA ÇARPAN TOP
Maçın en çok tartışılan pozisyonlarından olan Beşiktaş ceza sahası içinde Medel'in uzaklaştırmaya çalıştığı topun Vida'nın koluna çapması sonrasında Galatasaray cephesi penaltı beklemişti.
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"Büyük insanlar büyük düşünürler"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçın ardından, "Büyük takımlar büyük oyuncularla oynar. Bizim de bütün oyuncularımız büyük. Büyük insanlar küçük insanlarla uğraşmaz" dedi.