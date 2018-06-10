İşte Comolli'nin listesindeki yıldızlar! F.Bahçe...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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“En büyük önceliğim transfer” diyen yeni sportif direktör, operasyona başlıyor. Fenerbahçe, Finansal Fair Play nedeniyle boştaki yıldızlara ve kiralık oyunculara yönelmeyi planlıyor.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler
Foto: AJANSLAR
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Kolombiyalı kaleci için geçtiğimiz sezon yapılan girişimler sonuçsuz kalmıştı. Arsenal’le yakın ilişkileri bulunan Comolli, bu kez işi bitirmeye kararlı. İngiliz ekibinin Leverkusen’den Leno’yla anlaşmaya yakın olması, Ospina’nın ayrılmasını neredeyse kesinleştirdi. Kameni’den umduğunu bulamayan Kanarya, Kolombiyalı eldivenle kaleyi emin ellere teslim etmeye kararlı.
Foto: AJANSLAR
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Aykut Kocaman’la yolların ayrılması bekleniyor ama onun çok istediği Hırvat orta saha oyuncusuna imza attırılabilir. Ancak bunu yapmak kolay değil. Fiorentina ile olan opsiyonunu kullanmayan ve boşa çıkan 29 yaşındaki yıldıza kısa sürede teklif yağdı. Milan ve Sevilla’nın ardından Spartak Moskova da Badelj’in menajeriyle temasa geçti. Hırvat oyuncuya Fenerbahçe de teklif yapmaya hazırlanıyor.
Foto: AJANSLAR
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İngiliz yıldız, sezon başında ve devre arasında Fenerbahçe’nin gündemindeydi. Ancak Wilshere, sezonu Arsenal’da tamamlamayı seçti. Damien Comolli; Dünya Kupası’na gidemediği için yıkılan, kulübüyle yeni sözleşme de imzalamayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla bizzat görüşecek. Wilshere’ın Premier Lig’den de birçok talibi bulunuyor. Bu nedenle Comolli’nin önceliği İngiliz yıldız olacak.
Foto: AJANSLAR
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Fenerbahçe, Barcelona’nın kapısını sadece Vermaelen için çalmayacak. Denis Suarez de Sarı-Lacivertliler’in listesinde. 24 yaşındaki oyuncu, Comolli’nin gözdelerinden biri. Hem kanatlarda, hem de forvet arkası ve orta sahada görev yapan Suarez tam bir joker. FFP nedeniyle bonservisiyle alınması zor. Ancak satın alma opsiyonuyla kiralanması için girişimler kısa sürede başlayabilir.
Foto: AJANSLAR
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Belkiça’nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Vermaelen, bu yaz Barcelona’dan ayrılacak. Eğer 32 yaşındaki stoper ile anlaşma sağlanırsa, Katalan devini ikna etmek için Ali Koç devreye girecek. Ali Koç, 1 yıllık sözleşmesi bulunan Belçikalı’nın bonservisi konusunda kolaylık sağlanması isteyecek.
Foto: AJANSLAR
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Jonathan Bamba, geride kalan sezondaki performansıyla Fransa Ligi’nde en dikkat çeken isimlerden biri oldu. St.Etienne formasıyla 34 maçta 7 gol atıp, 10 asist yaptı. Bonservisi elinde olan 22 yaşındaki oyuncu, Comolli’nin transferini en çok istediği isimlerden biri. Fransız yıldızın talibi çok. Ancak Comolli, vatandaşını ikna edebilmek için elinden geleni yapmaya kararlı.
Foto: AJANSLAR
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İspanyol Sport Gazetesi, Fenerbahçe'nin Barcelona'dan Kolombiyalı stoper Yerry Mina'yı istediğini iddia etti. Mina'nın, Umtiti'nin kontratını uzatması ve Barça'nın hocası Valverde'nin Sevilla'dan Lenglet'yi istemesi nedeniyle yeni sezonda bir başka takıma kiralanacağı haberleri iki gün önce İspanyol medyasında yer almıştı 1.95 boyunda. Geçen sezon ara transferde Palmeiras'tan 11 milyon Euro'ya alındı. 6 resmi maçta görev yaptı.
Foto: AJANSLAR
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Arda ile birlikte geldiği Barça'da transfer yasağı nedeniyle 6 ay forma giyemedi. Sağ açık ve sağ bekte görev yapıyor. 29 yaşındaki oyuncu, Sevilla'daki günlerinden oldukça uzak. (Sporx)