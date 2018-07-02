İşte Cocu'nun raporu: Bu takımda işi olmaz

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, geçtiğimiz sezondan 10 tane maçın kasetlerini izleyerek bir rapor hazırladı.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
Foto: AJANSLAR
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Phillip Cocu imza töreninde yeni takımının maçlarını izlediğini söylemişti. Hollandalı çalıştırıcının 2 Vardar, 2 Başakşehir, 2 Beşiktaş, 2 G.Saray ve İstanbul'daki Trabzonspor maçı ile kupa finalindeki Akhisarspor karşılaşmalarını analiz ettiği ve bu maçlar üzerinden hazırladığı raporunu Sportif Direktör Comolli ile paylaştığı öğrenildi.
Foto: AJANSLAR
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İşte Cocu'nun Fenerbahçe ile ilgili yaptığı tespitler...
Foto: AJANSLAR
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VARDAR
F.Bahçe bu kadar zayıf bir forvetle (Ahmethan) sahaya çıkamaz. 7 (Alper) ve 8 (Ozan) numaraların aynı anda sahada olması inanılmaz. 5 (Topal) numara kesinlikle stoper oynamamalı. İki kanat (Valbuena ve Dirar) oyuncusu çok verimsiz.
Foto: AJANSLAR
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TRABZONSPOR (2-2)
7 (Alper) numaradan oyunun aklı olmasının beklenmesi hata olmuş. Arkada 6 defans oyuncusu olmasına rağmen 2 gol yenmesi kabul edilemez.
Foto: AJANSLAR
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BAŞAKŞEHİR
14 (Neto) numara gibi bir oyuncuyu istemiyorum. Maçı berabere bitirmek için (Dirar-Şener) yapılan değişiklik yenilgiyi hazırlamış. 89 (Josef) numara oyunun içinde olan bir futbolcu değil... Benim için ideal takım ikinci maçta sahadaki takım.
Foto: AJANSLAR
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BEŞİKTAŞ
11 (Mehmet Ekici) numara iyi bir oyuncu. Ama eksiği çok. Onu tanımak istiyorum. Bu kadar gergin maçlar oynayamayız. Bunu asla kabul edemem.
Foto: AJANSLAR
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GALATASARAY
İki maçta 3 forvet değişmiş… 17 (Dirar), 89 (Josef) ve 33 (Roman) numaralar dışında sahada kalan aynı isim yok. Bu kabul edilemez. Futbol devamlılık oyunudur.
Foto: AJANSLAR
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AKHİSAR (KUPA FİNALİ)
Bir takım ayağına gelen bu kadar fazla şansı kaçıramaz. Sezona başlandığı gibi kötü bitirilmiş. (Sabah)
Foto: AJANSLAR
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"Fenerbahçe ile iyi bir sezon geçirmek için her şeyi yapacağız" Cocu yönetimindeki sarı-lacivertli takım sahaya indi ve ilk çalışmasını yaptı. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın görüntülerini izlemek için videoya tıklayınız...