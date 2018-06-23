İşte Cocu'nun hazırladığı o liste!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yeni sezon öncesinde önce Damien Comolli ile anlaşan sonra da Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile 3 yıllık anlaşmaya varan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Comolli, transfer harekatına başladı, gündeme birçok isim geldi!
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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HaberTürk'te yer alan habere göre; Yeni sezon öncesinde hareketli saatler geçiren Fenerbahçe’de arayışlar sessiz ve derinden gidiyor. Özellikle sportif direktör Damien Comolli birçok isimle temasa geçerken kulübün FFP konusunda sıkıntı yaşaması nedeniyle son noktalar konulamıyor.
Foto: AJANSLAR
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Bunun için de başkan Ali Koç ve kurmaylarının yaptıkları görüşmeler sonrasında UEFA’dan mali açılardan beklediği esnekliğin sağlanması halinde takıma takviyeler ardı ardına yapılacak.
Foto: AJANSLAR
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Fransız futbol adamının gündemindeki ilk oyuncu; Georges-Kevin N’Koudou... Daha önce görev yaptığı Tottenham’la iyi ilişkiler içinde olan Comolli, sezonun ikinci yarısında Burnley’de kiralık olarak forma giymişti. Comolli, 23 yaşındaki Fransız yıldızı yine kiralık olarak Fenerbahçe’ye getirmek istiyor. Sol kanatta görev yapan N’Koudou, Fransa Milli Takımı’nın altyaş kategorilerinde görev yapmıştı.
Foto: AJANSLAR
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Gündemdeki bir diğer isim Jonathan Bamba. St. Etienne’deki kontratı sona eren 22 yaşındaki Fransız futbolcu, sağ kanatta görev yapıyor. Bu sezon Fransa Lig 1’de 8 gol 11 asistlik performans ortaya koyarak dikkat çeken Bamba, kulübünden gelen kontratı geri çevirerek, daha büyük bir takımda forma giymek istediğini bildirdi. Comolli’nin yıldız adaylarından Jonathan Bamba’nın bonservisinin elinde olması da büyük bir avantaj olarak görülüyor.
Foto: AJANSLAR
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Yine Comolli’nin listesindeki bir diğer genç; Barcelona’nın 23 yaşındaki stoperi Yerry Mina. Bir süredir adı Sarı-Lacivertli takımla anılan 1.95’lik savunmacıyı, Comolli’nin bizzat görüşerek ikna etmeyi deneyeceği öğrenildi. Kolombiyalı futbolcuyu kiralamak isteyen Fenerbahçe, böylece bonservis maliyeti bulunmayan 3 genci kadrosuna katmış olacak. Cocu’nun vereceği liste üzerinde ise imzalar atıldıktan sonra çalışılmaya başlanacak.
Foto: AJANSLAR
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Sarı-Lacivertliler oyuncuyu kiralamak istiyor fakat Barcelona’nın niyeti Paco Alcacer'i satmak. Bunun için de iki kulüp arasında kıyasıya bir pazarlık var.
Foto: AJANSLAR
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Premier Lig ekiplerinden Everton’da forma giyen oyuncu Yannick Bolasie'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Sarı-Lacivertliler, İngiliz kulübüne her türlü teklifi götürecek.
Foto: AJANSLAR
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Beşiktaş’ın da ilgilendiği İngiliz oyuncu Daniel Sturridge'yi yine satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Fenerbahçe’nin bu transferde rakibi çok.
Foto: AJANSLAR
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Wenger’in ısrarıyla geçtiğimiz sezon takımda kalarak Sarı-Lacivertliler’e imza atmayan Kolombiyalı file bekçisinin Arsenal kariyeri sona geldi. Yeni menajer Emery’nin talebiyle ilk büyük transfer kaleye yapıldı. Leverkusen’in yıldızı Bernd Leno, 25 milyon Euro’ya İngiliz ekibine imza attı. Bu transfer sonrası Ospina da gözden çıkartıldı. Kolombiya Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda bulunan 29 yaşındaki file bekçisine, “Yeni bir kulüp bul” mesajı iletildi. Arsenal ile yakın ilişkileri bulunan Comolli, bu sayedi transferi uygun bir bedelle bitirmeye çalışacak.
Foto: AJANSLAR
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Aziz Yıldırım’a yakınlığıyla bilinen gazeteci Alaattin Metin, önemli bir iddia ortaya atmıştı. Metin, Yıldırım’ın seçim öncesinde Bernard ile anlaşma sağladığını belirterek, “Çocuğa bizim formayı da giydirmişler. Fotoğraflarını gördüm. Aziz Yıldırım seçilseydi, Bernard’ı getirecekti” demişti. Ali Koç’un başkan olmasının ardından, bu konuda bir gelişme yaşanmadı. Ancak 25 yaşındaki yıldızın, Yıldırım olmamasına rağmen Sarı-Lacivertliler’e gelmek istediği öğrenildi. Bernard’ın temsilcisinin Fenerbahçe’nin yeni yönetimiyle temasa geçmeye hazırlandığı belirtildi. Comolli’nin, bonservisi elinde bulunan Sambacı’ya yeşil ışık yakma ihtimali yüksek.
Foto: AJANSLAR
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Alman orta saha oyuncusu, Schalke’nin önerdiği yeni sözleşmeyi kabul etmeyerek boşa çıktı. 22 yaşındaki Max Meyer’in adı birçok kulüple anılıyor. Son olarak Milan ile görüşmeleri sürdüren genç yıldız için Fenerbahçe’nin de devreye girdiği öne sürüldü. İtalyan ekibinin Alman oyuncunun menajeri Parisi’ye senelik 4 milyon Euro önerdiği kaydedildi. Yaşının genç olması, bonservisinin elinde bulunması ve yaklaşık 20 milyon Euro piyasa değeri olması nedeniyle Fenerbahçe’nin de bu rakamı teklif edebileceği kayedildi.
Foto: AJANSLAR
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Arsenal’de beklenen gelişme önceki gece yaşandı. Jack Wilshere, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla İngiliz ekibiyle sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurdu. Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız orta saha oyuncusu, yeni takımıyla ilgili karar vermek için biraz düşüneceğini dile getirdi. Kanarya’nın gündeminde olan Wilshere için ülkesinden West Ham, Everton, Southampton, Crystal Palace ile İtalyan ekibi Milan devrede.
Foto: AJANSLAR
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Phillip Cocu, Comolli ile yaptığı görüşmede Vincent Janssen için de olumlu görüş bildirmişti. Başarılı teknik adam, Janssen’in yakından tanıyor. 24 yaşındaki forvetin geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe’de geçirmesi de önemli bir avantaj. Comolli, Hollanda’dan İstanbul’a geldikten sonra transfer çalışmaları için Avrupa turuna çıkacak. Adreslerinden biri de Janssen’in durumunu görüşmek için İngiltere olacak. Hollandalı golcü, Fenerbahçe’de kariyerine devam etmeyi çok istiyor. Eğer Tottenham da uygun bir bedelle yeniden kiralamaya sıcak bakarsa, Janssen, tatil sonrası Sarı-Lacivertliler’e geri dönecek.
Foto: AJANSLAR
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PSV ile Cocu ve ekibi için pazarlıklar devam ediyor. Comolli, bu işi hallettikten sonra Hollanda ekibine Luuk de Jong’un durumunu da soracak. Golcü oyuncu, yıllardır birlikte çalıştığı Cocu ile birlikte Türkiye’ye gelebilir. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun maliyeti düşük değil. De Jong’un PSV ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro (55 milyon TL). FFP nedeniyle Fenerbahçe’nin bu rakamı ödemesi zor. PSV, satın alma garantili kiralama teklifiyle ikna edilmeye çalışılacak. Eğer oyuncu satışından bir bütçe oluşturulursa, De Jong’un bonservisi bu sezon alınabilir.
Foto: AJANSLAR
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Sporting’de taraftarların idmanı basıp futbolculara saldırması, Portekiz ekibine pahalıya mal oldu. 9 oyuncu sözleşmelerini fesh etti. Bu isimlerden biri de geçen sezonu 49 resmi maçta 34 golle tamamlayan Bas Dost. Hollanda Milli Takımı’nın da formasını giyen 29 yaşındaki oyuncu, Cocu’nun gözdelerinden biri. Bitirici vuruşları ve hava hakimiyetiyle ön plana çıkan Dost için menaceri Karel Csonto ile temas kurulacak. Hollandalı yıldız konusunda tek soru işareti, Sporting’in sözleşmesini fesheden oyuncuları FIFA’ya şikayet edecek olması. Portekiz ekibi lehine karar çıkması halinde, bu durum sorun yaratabilir
Foto: AJANSLAR
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Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marco van Ginkel harika bir sezonu geride bıraktı. PSV'nin şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan başarılı oyuncu, sezonu 14 gol 4 asistlik performansla tamamladı. 25 yaşındaki oyuncu, PSV'nin Ekim ayında Willem II'yi 4-0 yendiği maçta 2 gol ve 1 asistle oynamıştı. İzlemek için videoya tıklayınız...