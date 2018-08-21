Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İşte Cimbom'un Şampiyonlar Ligi golcüsü! Geliyor...
“Şampiyonlar Ligi’nde belki 2 forvet kullanırız ve belki ikisi de çabuk olur” diyerek ileri uca hızlı forvet alınması gerektiğini bir kez daha dile getiren Terim’in istediği golcü belli oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Transferde geri sayıma geçen Galatasaray büyük bombayı patlatmak üzere... İşte bu transfer harekatının tüm detayları...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 kazanılan Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada nasıl bir santrfor istediğinin sinyallerini verdi. Deneyimli çalıştırıcı, “Santrfor noktasında ısrar ediyorum. Şampiyonlar Ligi’nde belki 2 forvet kullanırız ve belki ikisi de çabuk olur. Futbol bugün çabuk oyuncularla, teknik oyuncularla, zeki oyuncularla etkili oynanabiliyor” ifade ederek hücum hattına hızlı bir forvet istediğini net bir şekilde dile getirmiş oldu. Terim’in gönlündeki ismin Cenk Tosun, Lewin ve Ramirez’in arkasında kalan ve adeta takımın dördüncü forveti konumuna düşen Oumar Niasse olduğu öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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“Kulüplerin anlaşması halinde benim açımdan bir sorun yok” diyen Senegalli forvet, G.Saray ile Everton arasındaki görüşmeden olumlu sonuç çıkması halinde imzaya hazır.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı-Kırmızılı yöneticiler, 28 yaşındaki golcüyü kiralama konusunda Ada ekibi ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu hafta içinde transferin netlik kazanması bekleniyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İngiliz kulübüyle 2 yıllık daha mukavelesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, 1 Şubat 2016’da Lokomotif Moskova’dan 18 milyon euroya transfer edilmişti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fatih Terim, Milli Takımı çalıştırdığı dönemde Niasse’nin Türkiye forması giyme olasılığı ile ilgili “Hem müslüman hem Türk. Yetenekli. Milli Takım’da oynamak istiyor. Kısa adı Oumar bildiğim kadarıyla, Türkçe’de Ömer” diye konuşmuştu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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G.Saray’ın, Beşiktaş’ın eski golcüsü Mario Gomez ile görüştüğü öne sürülmüştü. Mario Gomez transferi adına girişimlerin başladığı iddialarına Sarı-Kırmızılı yöneticiler “Transfer döneminin kapanmasına artık kısa bir süre kaldı. Ancak gündemimizde, düşüncelerimizde Gomez yok. Gomez’in Galatasaray’a gelmesi için bir girişimimiz yok. Fatih hocamız ileri uca hızlı bir forvet istiyor” ifadesi kullandı. (Akşam)