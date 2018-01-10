İşte Cimbom'un ilk bombası! İmza yakın...

Transferde şimdilik sessiz kalan Galatasaray, ilk imzayı eski bir gözdesine attıracak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray'dan flaş hamle... Cimbom, eski gözağrısını nihayet renklerine bağlıyor... Kiralık olarak gerçekleştirilecek ve imzanın hafta sonuna kadar atılması beklenen o futbolcuyla ilgili çarpıcı gelişme şöyle...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sürpriz bir şekilde eski gözdesi Oumar Niasse’yi gündeme alan Cimbom, İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Transferde öncelikle sol bek arayan Galatasaray ani bir manevrayla golcü harekatına da başladı. Fatih Terim'in isteği üzerine kolları sıvayan Cimbom, Cenk Tosun'un transferi sonrası satış listesine konulan Oumar Niasse'yi bünyesine katmak için hamle yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İngiliz ekibiyle görüşen Galatasaray, 27 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonlu kiralamak için teklifte bulundu. Everton ilk planda kiralamaya sıcak bakmasa da Senegalli yıldızın Galatasaray'a gelmek istemesi üzerine kararını değiştirebileceğinin işaretlerini verdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı-kırmızılı ekip şimdi Everton'dan gelecek yanıtı bekliyor. Senegalli santrforla Crystal Palace, Brighton&Hove Albion ve West Bromwich Albion da ilgileniyor ancak Niasse'nin tercihi G.Saray'ın şansını artırıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sözleşmesi 2020'de bitecek olan Niasse, Everton'da bu sezon toplam 16 maçta 9 gol attı, 3 asist yaptı. (Fotomaç)