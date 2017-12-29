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Futbol

İşte Cenk Tosun'un yeni evi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Cenk Tosun transferini bitirmek için büyük bir çaba sarf ediyor.

CNN Türk
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Cenk Tosun transferini bitirmek için büyük bir çaba sarf ediyor.

CNN Türk
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Everton Sportif Direktörü Steve Walsh, İstanbul'a gelerek Beşiktaş'a 20 milyon euro'luk tekliflerini iletti. Beşiktaş, bir sonraki transferden pay ve bonservis bedelinde artış bekliyor. Görüşmeler sürüyor...

CNN Türk
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Everton'a transfer olması beklenen Cenk Tosun'un Liverpool kentinde kalacağı evin de belli olduğu ifade edildi.

CNN Türk
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre Everton, yeni transferlerine geçici olarak ev tutuyor.

CNN Türk
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Everton Kulübü, bu lüks evlerde konaklaması için Cenk Tosun'a da benzer bir hizmet vereceği belirtildi.

CNN Türk
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Futbol sahası, yüzme havusu bulunan evin aylık kirasının 6 bin sterlin olduğu ifade edildi. Daha önce Everton, birçok transferini de bu evlerde ağırladı.

CNN Türk
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Transferin resmiyet kazanması halinde Cenk Tosun, Liverpool kentinde olan bu evde kalacak.

CNN Türk
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Cenk TosunBeşiktaşEverton

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