Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İşte Burak'ın, Şenol Güneş'e ilk sözleri! 'Bir şartım var...'
Yıllar sonra Beşiktaş’a dönen Burak Yılmaz’ın transferi geniş yankı uyandırdı.
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Bazı taraftarlar konuyla ilgili çekincelerini dile getirirken, bir çoğu da Burak’ın takıma büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.
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Yıldız oyuncunun takıma vereceği katkı, teknik direktör Şenol Güneş’in de üzerinde en çok durduğu konuydu. Nitekim, transfer, Güneş’in, Trabzonspor’dan eski oyuncusu ile Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı görüşmede dile getirdiği katkı sohbeti sonrası gerçekleşti.
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Yapacakların kritik önem taşıyor
Güneş, Türkiye’nin en önemli golcülerinden biri olmasında emeği olduğu Burak ile önceki gün saat 12.00-13.00 saatleri arasında tesislerde bir toplantı yaptı. Uzun uzun bu sezon yaşananları konuşan ikilinin sohbeti daha sonra performans konusuna geldi. Güneş, bu transferin daha önce de gündemlerinde olduğunu belirtirken, Burak’ın Beşiktaş’ta ortaya koyacağı performansın, hem kendisi, hem takım için kritik önemde olduğunu dile getirdi.
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Hazırlık döneminde takımla olmalıyım
Tecrübeli teknik adam Burak’a açık konuştu: “Seni daha önce de istemiştik. Konumuz şu... Beşiktaş’a katkı vermeye hazır mısın? Kendini bunu başarabilecek durumda hissediyor musun?” Burak da açık yanıt verdi: “Elbette hazırım hocam. Ama benim de bir şartım var. İkinci yarıya hazırlık dönemini takımla geçirmem çok önemli. Beni Antalya kampının kadrosuna al, orada takımla birlikte çalışayım.” Karşılıklı güven teyit edildi, el sıkışıldı ve Burak Beşiktaş günlerine başladı.
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Beşiktaş taraftarından Burak Yılmaz tepkisi!
Siyah-beyazlı takım dün 2. devre kamp çalışmaları için Antalya'ya geçmiş, Beşiktaşlı taraftarlar ise havaalanında Burak Yılmaz transferine tepki göstermişti...