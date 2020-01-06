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Futbol
Haber Giriş: 06 Ocak 2020 - 07:30, /

İşte Beşiktaşlı futbolcuların bilinmeyen yönleri!

Hazır devre arasına girilmiş ve futbol heyecanına kısa bir süre mola verilmişken, rotamızı saha kenarına çevirip, Beşiktaşlı futbolcuların bilinmeyen yönlerini anlatalım istedik.

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Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş'ta herkes futbolculara gözünün içine bakıyor. Siyah beyazlı renklere gönül veren herkes, onların başarılı olmasını canı gönülden arzuluyor. Peki tüm Beşiktaşlılar’ın üzerilerine titrediği futbolcular gerçekte nasıl karaktere sahipler? En çok nelerden hoşlanırlar? Antrenman ve maçlardan arta kalan zamanlarında nelerle uğraşırlar? Futboldan başka yetenekleri var mı? İşte tüm bu soruların cevapları...

2PEDRO REBOCHO: RAP ÇILGINI

PEDRO REBOCHO: RAP ÇILGINI

RAP müzikle yoğun derecede ilgili. Antrenman sonraları kulağından müzik eksik olmaz. Dinlerken kendinden geçiyor. Rap alemindeki adı ‘StiffWrist’ olan Rebocho, 2016 yılında fibula kemiğinde yaşadığı sakatlık sonrası sözlerini kendisinin yazdığı ‘Fibula’ adlı rap şarkıya klip çekip yayınladı.

3ENZO ROCO: FOTOĞRAFÇI

ENZO ROCO: FOTOĞRAFÇI

YENİ yerler keşfetmeyi seviyor. Her tatil fırsatında değişik yerlerden çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih ediyor. Aynı zamanda fotoğraf makinesi koleksiyoncusu.

4UMUT NAYİR: KİTAP KURDU

UMUT NAYİR: KİTAP KURDU

HALEN eğitim gördüğü hukuk fakültesinin kitapları dışında siyasi, bilimsel ve teknoloji kitaplarına yoğun ilgi gösteriyor. Sıkı bir kitap okuyucusu. Ayrıca Football Manager oynamayı da sever ve bu oyunda bir hayli iddialıdır.

5KEVIN NKOUDOU: OYUNLARDA İDDİALI

KEVIN N'KOUDOU: OYUNLARDA İDDİALI

Playstation oynamayı çok sever. Özellikle Abdoulay Diaby ile iddialı maçlar yapar. Genelde kendisinin kazandığını söylüyor.

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LORIS KARIUS: TARİH VE BURÇLAR

22 Haziran 1993 doğumlu Loris Karius, burçlarla çok ilgilidir. Özellikle kendi burcu Yengeç’in özelliklerini araştırır. Bunun dışında müzik dinlemeyi ve tarihi yerleri gezmeyi çok sever.

7UTKU YUVAKURAN: MERAKLI, ARAŞTIRMACI

UTKU YUVAKURAN: MERAKLI, ARAŞTIRMACI

BEŞiKTAŞ’ın ‘Bay Meraklı’sı. Çok kitap okur, favorisi ise tarih kitaplarıdır. Sinema filmi izlemeyi sever. Boş zamanlardaki diğer aktivitesi, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinin kasetlerini izleyip, eksik olan yanlarını gidermeye çalışır.

8DOUGLAS: AKSİYONCU

DOUGLAS: AKSİYONCU

AKSiYON filmlerine bayılır. Deplasman yolculuklarında genelde film seyreder. Dünyada en çok ilgiyle takip ettiği lig İspanya Ligidir. La Liga’daki tüm maçları takip eder. Ayrıca müziğin her türlüsünü dinler.

9BURAK YILMAZ: NAZLI VE DERİN

BURAK YILMAZ: NAZLI VE DERİN

BURAK Yılmaz için dünya bir tarafa, kızları Nazlı ve Derin bir tarafa. Her maç öncesi mutlaka kızlarıyla görüntülü konuşmayı tercih ediyor. Ayrıca dost ve arkadaş canlısıdır. Yakınlarıyla sık sık görüşmeyi sever.

10ABDOULAY DIABY: RAKİP ARIYOR

ABDOULAY DIABY: RAKİP ARIYOR

O da N’Koudou gibi PlayStation bağımlısı. Antrenman ve maçlardan arta kalan zamanlarda genellikle PlayStation oynar ve sürekli kendisine rakip arar!

11ADEM LJAJIC: GENÇLERİN HOCASI

ADEM LJAJIC: GENÇLERİN HOCASI

KAMPLARDA gençlerle sürekli PUBG adlı telefon oyununu oynamayı tercih ediyor. Ayrıca antrenmanlarda genç takım arkadaşlarıyla özel çalışmalar yaparak, teknik vuruşları nasıl yaptığını uygulamalı olarak anlatır.

12GÜVEN YALÇIN: KULÜBÜNE AŞIK ADAM

GÜVEN YALÇIN: KULÜBÜNE AŞIK ADAM

BEŞİKTAŞ aşığı. En büyük hayali siyah beyazlı kulüpte sembol isimlerden biri olmak. Geçmişten bugüne Beşiktaş’ta oynayan futbolcuların özelliklerini ezbere biliyor. Cenk Tosun hayranı.

13CANER ERKİN: TİYATRODA DİNLENİYOR

CANER ERKİN: TİYATRODA DİNLENİYOR

GERÇEK bir sanatsever. Çok iyi bir tiyatro izleyicisidir. Gösterime giren hiçbir oyunu kaçırmaz. Fırsat yaratıp mutlaka izlemeye gider.

14NECİP UYSAL: DOSTLARINI BIRAKMAZ

NECİP UYSAL: DOSTLARINI BIRAKMAZ

ÇOK vefalıdır. Sık sık çocukluğunun geçtiği Bayrampaşa’ya gidip, kendisini yetiştiren Teknikspor’u ziyaret eder ve alt yapı oyuncularına deneyimlerini aktarır. Ayrıca o da Oğuzhan gibi Netflix dizilerinin tutkunudur.

15ATIBA HUTCHINSON: ÜÇLÜK HASTASI AHTAPOT

ATIBA HUTCHINSON: ÜÇLÜK HASTASI AHTAPOT

SIKI bir NBA takipçisidir. Aynı zamanda iyi bir basketbol oyuncusudur. Futbolcu olmasa kesin basketbolcu olurdu. Basketbolda özellikle iyi üçlük atan oyunculara hayrandır. Basketbol oynadığında elinden top almak iskansız. Arkadaşları ona ‘ahtapot’ diyor.

16OĞUZHAN ÖZYAKUP: DİZİ FİLM BAĞIMLISI

OĞUZHAN ÖZYAKUP: DİZİ FİLM BAĞIMLISI

DiZi film izlemeyi çok sever. Özellikle Netflix dizilerinin bağımlısıdır. Deplasman yolculuklarında ve diğer boş zamanlarında mutlaka dizi izliyor. Ayrıca gezmeyi sever.

17ERDAL ERDEM: TÜM TAKIMIN İDOLÜ

ERDAL ERDEM: TÜM TAKIMIN İDOLÜ

TAKIMIN malzemecisi ama tüm futbolcuların ve teknik adamların idolüdür. Üç üniversite bitirdi, teknik direktör lisansına sahip.Taktik konusunda uzman. Hayır işlerinde hep en öndedir ve maraton koşar.

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