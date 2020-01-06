Haber Giriş: 06 Ocak 2020 - 07:30,
İşte Beşiktaşlı futbolcuların bilinmeyen yönleri!
Hazır devre arasına girilmiş ve futbol heyecanına kısa bir süre mola verilmişken, rotamızı saha kenarına çevirip, Beşiktaşlı futbolcuların bilinmeyen yönlerini anlatalım istedik.
Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş'ta herkes futbolculara gözünün içine bakıyor. Siyah beyazlı renklere gönül veren herkes, onların başarılı olmasını canı gönülden arzuluyor. Peki tüm Beşiktaşlılar’ın üzerilerine titrediği futbolcular gerçekte nasıl karaktere sahipler? En çok nelerden hoşlanırlar? Antrenman ve maçlardan arta kalan zamanlarında nelerle uğraşırlar? Futboldan başka yetenekleri var mı? İşte tüm bu soruların cevapları...
PEDRO REBOCHO: RAP ÇILGINI
RAP müzikle yoğun derecede ilgili. Antrenman sonraları kulağından müzik eksik olmaz. Dinlerken kendinden geçiyor. Rap alemindeki adı ‘StiffWrist’ olan Rebocho, 2016 yılında fibula kemiğinde yaşadığı sakatlık sonrası sözlerini kendisinin yazdığı ‘Fibula’ adlı rap şarkıya klip çekip yayınladı.
ENZO ROCO: FOTOĞRAFÇI
YENİ yerler keşfetmeyi seviyor. Her tatil fırsatında değişik yerlerden çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih ediyor. Aynı zamanda fotoğraf makinesi koleksiyoncusu.
KEVIN N'KOUDOU: OYUNLARDA İDDİALI
Playstation oynamayı çok sever. Özellikle Abdoulay Diaby ile iddialı maçlar yapar. Genelde kendisinin kazandığını söylüyor.
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