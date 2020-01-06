İşte Beşiktaşlı futbolcuların bilinmeyen yönleri!

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş'ta herkes futbolculara gözünün içine bakıyor. Siyah beyazlı renklere gönül veren herkes, onların başarılı olmasını canı gönülden arzuluyor. Peki tüm Beşiktaşlılar’ın üzerilerine titrediği futbolcular gerçekte nasıl karaktere sahipler? En çok nelerden hoşlanırlar? Antrenman ve maçlardan arta kalan zamanlarında nelerle uğraşırlar? Futboldan başka yetenekleri var mı? İşte tüm bu soruların cevapları...