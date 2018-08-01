İşte Beşiktaş'ın yeni Talisca'sı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Talisca'nın takımdan ayrılmasıyla 10 numara arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta bu kez gündeme başka bir isim geldi.
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Kara Kartal rotasını La Liga'ya çevirdi.
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Beşiktaş aradığı 10 numarayı bu kez İspanya'da buldu. İspanya basınında çıkan haberlere göre, Siyah-Beyazlılar'ın Sevilla'nın 10 numarası Ganso (Paulo Henrique Chagas de Lima) için girişimde bulunduğu öğrenildi.
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Kartal'da geçtiğimiz sezonlarda da Ganso gündeme gelmiş ancak anlaşma olmamıştı. Sevilla ile 3 yıl daha sözleşmesi olan Brezilyalı oyuncu için Beşiktaş'ın satın alma opsiyonu ile kiralama teklifinde bulunduğu ve bu kulüpten cevap beklediği belirtildi.
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SEVİLLA'DAN AYRILMAK İSTİYOR
Sevilla'da fazla süre alamadığı için ayrılmak isteyen ve Avrupa'da bir takıma gitmek isteyen Ganso'nun Beşiktaş'tan gelen teklife sıcak baktığı İspanyol medyasında yer aldı.
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Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar da Sevilla'ya transfer olmadan önce Ganso için övgü dolucu sözler etmiş ve "Çok teknik. Gittiği takımlara uyum sağlarsa çok gol atar ve attırır" demişti. 28 yaşındaki Sambacı geçen sezon Sevilla formasıyla 11 maçta 734 dakika süre alıp 4 gol attı, 3 de asist yaptı. (Star)
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"UEFA'nın mali şartlarına harfiyen uyduk ve bu konuda rahatız" Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulübün transfer politikası hakkında önemli açıklamalar yaptı. Orman'ın açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...