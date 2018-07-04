İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Beşiktaş'ın 2018-2019 sezonu boyunca kullanacağı formalar tanıtıldı.
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Beşiktaş'ın 2018-2019 sezonu boyunca kullanacağı formalar, taraftarlarla buluşuyor. Uzun süredir merakla beklenen forma setinde; beyaz, kırmızı ve siyah-gri renkte formalar yer alıyor. Beşiktaş ve adidas işbirliğiyle geliştirilen formalar, en ileri ve en yenilikçi teknolojiler ile hazırlandı.
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Beşiktaş 2018 - 2019 sezonu formalarının fiyatları ise yetişkin formaları için 189 TL ve çocuk formaları için de 139 TL olarak belirlendi. Beşiktaş 2018-2019 sezon formalarının tanıtımı için dijital mecralarda lanse edilmek üzere, Alina Boz, Mehmet Ozan Dolunay ve Doğaç Yıldız gibi Beşiktaşlı ünlülerin yanı sıra, farklı uluslardan dansçı ve oyuncuların yer aldığı bir reklam filmi de hazırladı.
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Fikret Orman: “Yeni sezon formalarımızın büyük başarılarda futbolcularımıza eşlik etmesini diliyorum” Yeni sezon formalarını çok beğendiğini dile getiren Başkan Fikret Orman ise şu açıklamaları yaptı:
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"2018-2019 sezonu boyunca sahalarda oyuncularımızın üzerinde izleyeceğimiz formaların, kulübümüze, tüm yaş gruplarında ve kategorilerde büyük başarılar getirmesini diliyorum. Tüm taraftarlarımızın; tıpkı tanıtım sürecinde dile getirdiğimiz gibi saygıyla, aşkla, hoş görüyle, vicdanla, yani Beşiktaş’ı Beşiktaş yapan değerlerle birlikte, sadece maç günlerinde değil, günlük hayatlarından da yeni sezon formalarını üzerilerinde gururla taşımalarını temenni ediyorum.”
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Öte yandan 2018-2019 sezonu Beşiktaş yetişkin formaları 189 TL çocuk formaları ise 139 TL’lik satış fiyatıyla, yarından itibaren adidas yetkili satış noktaları, shop.adidas.com.tr/besiktas adresi, tüm Kartal Yuvası mağazaları, kartalyuvasi.com.tr ve kartalyuvasi.eu adresinde taraftarın beğenisine sunulacak.