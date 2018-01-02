İşte Beşiktaş'ın yeni sağ beki... Büyük sürpriz!

Siyah beyazlılarda Teknik Direktör Şenol GÜneş flaş bir karar aldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş ikinci yarıdan çok şey bekliyor. Sezonun ilk yarısında Avrupa'da harikalar yaratsa da ligde istediği çizgiyi yakalayamayan siyah beyazlılarda çıkış için Teknik Direktör Şenol Güneş flaş bir karar aldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Geldiği günden bu yana "sol ayaklı sol stoper" isteyen Şenol Güneş'in eline yönetim, bir kez daha sağ ayaklı stoper Vida'yı verdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Tosic'den memnun olan ve ayrılmasına izin vermeyen Güneş, Hırvat stoperi Gönül'le sağ bek alternatifi olarak düşünüyor. Vida bu sezon 3, geçen sezon ise 5 maçta D.Kiev'de sağ bekte oynamıştı. Şenol Güneş, Vida'yı sağ bekte deneyecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu arada sezon başında adı Beşiktaş ile anılan Cyle Larin yeniden Kartal'ın radarına girdi. Amerika Major Lig ekiplerinden Orlando City ile sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki Kanadalı forvetin, vatandaşı Atiba'dan Beşiktaş ve İstanbul hakkında bilgi aldığı kaydedildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ülkesinin gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Larin, bu sezon 28 maçta 12 gol, 3 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)