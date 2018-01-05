İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü... Cenk'in yerine o geliyor!
Rekor bir paraya Cenk Tosun'u Everton'a satan siyah beyazlılar, milli yıldızın yerini hemen dolduracak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Cenk Tosun'un Everton'a transferinin ardından golcü arayışlarına başlayan Beşiktaş, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Gelin bu transfer haberinin tüm detaylarına hep birlikte bakalım...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Siyah beyazlılar, Kızılyıldız'da forma giyen Richmond Boakye'i transfer etmek için harekete geçti. Bu transfer harekatını Radyospor'a konuşan Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Erol Kaynar duyurdu. Kaynar şunları söyledi:
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Beşiktaş'ın şu anda birinci alternatifi Boakye. Yönetimin uzun süredir izlediği bir oyuncu. Gana milli takımında da direkt oynuyor. Şu anda Beşiktaş'ın transferini en çok istediği oyuncu Boakye. Ben anlaşma sağlanabileceğine inanıyorum. Genç olması da büyük avantaj."
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Richmond Boakye, Genoa'nın altyapısına transfer edildi. A takım düzeyinde Sassuolo, Juventus, İspanya'da Elche gibi takımlarda oynadı. Geçen Ocak ayında Kızılyıldız'a transfer olan 24 yaşındaki oyuncu forvetin yanı sıra her iki kanatta da forma giyiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Boakye, Gana milli takımı formasıyla 13 maçta 5 gol attı. Bu sezon 28 maçta 23 gol 3 asitlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekecn genç futbolcunun Kızılyıldız'la sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor. (Ajansspor)