Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İşte Beşiktaş'ın yeni 10 numarası! Talisca'nın yerine...
Talisca’ya veda etmeye hazırlanan Beşiktaş, yeni 10 numarasını İspanya’da buldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ta Anderson Talisca’nın ayrılışı kesinleşti gibi... 21 milyon euroluk satın alma opsiyonunu elinde tutan yönetim, sambacının daha büyük bir ligde oynamak istemesi nedeniyle şartlarını zorlamama yönünde eğilim gösteriyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Başkan Fikret Orman’ın “Transferde yüzde 50 küçülmeye gideceğiz” sözleri de bunun en büyük kanıtı… Son 2 sezondur Siyah-Beyazlı takıma çok şey katan Brezilyalı yıldızdan doğacak boşluğu ise kimin dolduracağı merak ediliyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Transfer Komitesi, Talisca’dan sonra 10 numarada oynayacak yeni ismi aramaya devam ediyor. Çok sayıda menajer de yönetime kendi oyuncusunu öneriyor. Önerilen isimler arasından yönetimin sıcak baktığı futbolcuların başında İspanyol yıldız Sergio Canales’in geldiği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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4.5 sezondur Real Sociedad forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi temmuz ayında sona erecek. Bu kalibrede bir yıldızı bedavaya almak isteyen yönetim, oyuncunun menajeriyle temaslara başladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ın gündemine daha önce de gelen hatta devre arasında Fenerbahçe’ye de önerilen Canales’in transferi için teknik direktör Şenol Güneş’le de görüşüldükten sonra kesin kararın verileceği aktarıldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yüksek tekniği ve dripling özelliğinin yanı sıra lider karakterli bir oyuncu olan Sergio Canales, bu sezon Real Sociedad formasıyla çıktığı 44 maçta 5 gol, 11 asistle oynadı. Sakatlığını tamamen atlatan yıldız 10 numara, her iki kanatda da görev yapabiliyor. (Güneş)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Atletico Madrid patronu Diego Simeone, takımın yıldız oyuncusu Antoine Griezmann’ın geleceği hakkındaki düşüncelerini söyledi. Simeone'nin açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...