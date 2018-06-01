İşte Beşiktaş'ın yeni 10 numarası

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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Ligin ilk yarısında Oğuzhan ve Tolgay ikilisinden beklediği skor katkısını alamayan Beşiktaş, 10 numara olarak Tunuslu futbolcuya yöneldi.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
Foto: AJANSLAR
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İşte Beşiktaş'ın aradığı 10 numara...
Foto: AJANSLAR
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Gazete Habertürk'ün haberine göre, Shakhtarlı Bernard’ın pahalı oluşu, yüksek ücreti nedeniyle Sosa’nın geriye dönme ihtimalinin de zayıflaması nedeniyle başkan Fikret Orman, küme düşen Sunderland’in oyuncusu olan Wahbi Khazri’yi listenin başına çekti.
Foto: AJANSLAR
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BEŞİKTAŞ’I İSTİYOR
Asıl mevkisi orta sahanın ortası olan 27 yaşındaki Khazri’nin sol kanat ve forvet arkası gibi çok yönlü bir oyuncu olması transferi cazip kılıyor. Ayrıca Müslüman olan oyuncunun da Beşiktaş’a gelmek istediği belirtildi.
Foto: AJANSLAR
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Sunderland, 2020’ye kadar kontratı bulunan Khazri’yi Ocak 2016’da Bordeaux’dan yaklaşık 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti. Ancak Tunuslu oyuncu uyum problemi yaşayınca, Sunderland de küme düşünce Khazri geçen sezon Rennes’e kiralandı.
Foto: AJANSLAR
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SUNDERLAND YİNE DÜŞTÜ
Khazri için Sunderland ile Lens’in transferinde oluşan iyi ilişkiler kullanılacak. Başkan Fikret Orman’ın en son gittiği Londra gezisinde bu oyuncu için nabız yokladığı ve sezon sonu için söz aldığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, Championship’ten de düşen Sunderland’le masaya oturup bu transferi bitirmeye çalışacak.