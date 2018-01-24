İşte Beşiktaş'ın Vagner Love teklifi

BeşiktaşVagner Love için Aytemiz Alanyaspor'a son teklifini yaptı. Siyah-beyazlılar cevap için 24 saat mühlet verdi. Alanyaspor gün içinde yanıt vermezse siyah-beyazlılar alternatiflere yönelecek.
İsmail ER - İsmail ER, Foto: Hürriyet ARŞİV
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İsmail ER - İsmail ER, Foto: Hürriyet ARŞİV
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Beşiktaş Vagner Love için Aytemiz Alanyaspor'a son teklifini yaptı. Siyah-beyazlılar cevap için 24 saat mühlet verdi. Alanyaspor gün içinde yanıt vermezse siyah-beyazlılar alternatiflere yönelecek. İşte önemli detaylar...
İsmail ER - İsmail ER, Foto: Hürriyet ARŞİV
SON GÜNCELLEME
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Beşiktaş’ın renklerine bağlamak için yoğun çaba sarfettiği Vagner Love için Aytemiz Alanyaspor 5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Siyah beyazlı yönetim ise bu miktarı yüksek buldu ve Mustafa Pektemek ile 2 milyon Euro teklif etti.
İsmail ER - İsmail ER, Foto: Hürriyet ARŞİV
SON GÜNCELLEME
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Aytemiz Alanyaspor, Vagner Love’ı isteyen Beşiktaş’tan 5 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Siyah beyazlı yönetim ise bu rakamı düşürmek için görüşmeleri sürdürüyor. Cenk Tosun’u Everton’a satınca yeni bir golcü arayışına giren Beşiktaş’ta Vagner Love’ın gelmesi an meselesi. Slimani ve Sakho’nun yüksek bonservis bedelleri nedeniyle görüşmeleri durduran ve transferin son saatlerini bekleme kararı alan Beşiktaş, enerjisini Süper Lig’in geçen sezon gol kralı olan Vagner Love için harcıyor.
İsmail ER - İsmail ER, Foto: Hürriyet ARŞİV
SON GÜNCELLEME
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Alanyaspor ile 2020 yılına kadar sözleşme uzatan Brezilyalı yıldızın Beşiktaş’ta oynama arzusunu açıkça ortaya koyması siyah beyazlı yönetimin elini güçlendiriyor. Love, önceki akşam yapılan idmana izinli olduğu gerekçesiyle çıkmamıştı.
İsmail ER - İsmail ER, Foto: Hürriyet ARŞİV
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Ancak 5 milyon Euro’luk teklifi yüksek bulan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Aytemiz Alanyaspor yönetimine 2 milyon Euro artı futbolcu önerdi. Beşiktaş, Alanya’ya takımda çok şans bulamayan Mustafa Pektemek ve para teklif ediyor.
İsmail ER - İsmail ER, Foto: Hürriyet ARŞİV
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Siyah-beyazlı kulüp bu rakamda artırıma gitmeyeceğini ve 24 saat içinde cevap beklediğini Alanyaspor yönetimine bildirdi. Transfer sezonunun bitmesine az bir zaman kala vakit kaybetmek istemeyen Beşiktaş, transferin olumsuz sonuçlanması durumunda alternatif isimlere yönelecek.