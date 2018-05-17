Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İşte Beşiktaş'ın iki yeni golcüsü! İmzalar çok yakın...
Siyah beyazlılar yeni sezona flaş transferlerle girecek... Forvet hattında ise yanyana görev yapacak ikili belli oldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş bu sezon beklediğini bulamadı... Yeni sezonda Şenol Güneş ile yola devam edecek olan siyah beyazlıların iki yeni golcüsü debelli oldu... İşte tüm detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş yeni sezona yepyeni bir takımla başlamak için çalışmalara start verdi. Şampiyonluk yarışından koptuktan sonra kadroda büyük bir değişim gerçekleştirmeye hazırlanan Siyah-Beyazlılar’da en az 5-6 oyuncu elden çıkartılacak. En büyük değişim ise hücum hattında gerçekleşecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yönetim ve teknik ekip başarıya doymuş oyuncuların gitmesinin uygun olacağını düşünüyor ve gençlerle tecrübeli isimlerin karışımından bir takım planlıyor. İlk imzaları atacak ikili ise Burak Yılmaz ve Demba Ba...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Takıma kazandırılması düşünülen isimlerin başında gollerin ustası Burak Yılmaz geliyor. Trabzonspor’dan tam 6 aydır hiç para almadan oynayan Burak, çocuklarının da yanında olmak için İstanbul’a gelmek niyetinde.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ancak Beşiktaş yönetimi bu transfer için bonservis ücreti ödemeyecek. Şenol Güneş’le yeniden çalışmak isteyen Burak kendi bonservisini alacak. Ancak Trabzonspor’un da bu alışverişten zarar etmemesine büyük özen gösteriliyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kartal’ın diğer forveti ise Demba Ba olacak. Geçen sezon devre arasında gelmek isteyen ancak sakatlıktan yeni çıktığı için beklemeye alınan Demba Ba ile yollar yeniden kesişiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Teknik Direktör Şenol Güneş oyun disiplinine uyan, sistem ve taktiğe önem veren, disiplinli çalışmasını övdüğü Senegalli yıldızın alınmasını istiyor. Göztepe’nin sözleşme uzatma önerisini geri çeviren Ba’nın da durumunun önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor. Özetle iki oyuncunun da Beşiktaş'a imzası çok yakın. (Akşam)