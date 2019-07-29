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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
29 Temmuz 2019 - 09:10,

İşte Beşiktaş'ın 3. bombası! 4 milyon euroya...

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Yeni sezonda lig ve Avrupa'da iddialı olmak isteyen ve kadro planlamasını bu doğrultuda şekillendiren siyah beyazlı kulüpten son dakika transfer haberi geldi.

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Transferde şu ana kadar Tyler Boyd ve Douglas ile kadrosunu güçlendiren siyah beyazlılar Beşiktaş yıldız oyuncunun transferinde sona geldi.

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İşte detaylar...

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A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, İngiltere Championship Lig ekiplerinden Stoke City'de forma giyen 27 yaşındaki stoper Bruno Martins Indi'nin transferinde son aşamaya geldi.

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Avcı'nın talepi doğrultusunda Domagoj Vida'nın yanında görev alabilecek bir stoper arayışına hız veren siyah beyazlı yönetim bu boşluğu Indi ile doldurmuş oldu.

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İlk gelen bilgilere göre Beşiktaş, sözleşmesi 2022'de dolacak oyuncu için bonservis bedelini 4 milyon Euro'ya çekmeyi başardı.

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Martins Indi ile anlaşmaya varan Beşiktaş'ın İngiliz kulübüyle pazarlıklar da son noktaya geldiği belirlendi.

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Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi ile 41 resmi maçta görev alan Indi 1 gol attı.

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Hollandalı oyuncu A Milli Takım formasıyla da bugüne dek 34 maçta forma giydi ve 2 gol atma başarısı gösterdi.

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Daha önce Porto ve Feyenoord formasını giyen yıldız futbolcu güçlü fiziği ile dikkatleri çekiyor.

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