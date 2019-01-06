İşte Belhanda gerçeği! Büyük şok...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Monaco, Nice ve Arap kulüplerinin talip olduğu Belhanda sözleşmesi bitmeden satılırsa, Galatasaray 2021-2022 sezonu sonuna kadar, ligi kaçıncı bitirirse bitirsin “Belhanda’yı satmazsanız Şampiyonlar Ligi’ne gidersiniz” maddesi koyduran D. Kiev’e bonus ödeyecek.
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Younes Belhanda, haziran 2017’de Dinamo Kiev’den 8 milyon Euro karşılığında alındı. Fransız futbolcunun transferinde, Ukrayna temsilcisine maksimum 2 milyon Euro olmak kaydı ile bonus taahhütleri verildi.
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KAP’a yapılan bildirimde, 2021-22 sezonuna kadar G.Saray’ın Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı kazanması halinde her sezon başına 500 bin Euro, oyuncunun forma giydiği her 25 maç için 250 bin Euro Dinamo Kiev’e ödenecekti. Yalnız bilinmeyen ve yönetimi de şaşırtan bir detay daha ortaya çıktı.
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‘Belhanda’yı göndermezseniz Şampiyonlar Ligi’ne gidersiniz’
Sözleşmede Galatasaray’ın, Belhanda’yı sözleşmesi bitmeden satması halinde Dinamo Kiev’e ekstra ödeme yapmasını gerektiren önemli bir madde bulunuyor.
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Mevcut yönetimin şaşırmasına neden olan bu maddenin, Dinamo Kievli yöneticilerin “Eğer Belhanda’yı göndermezseniz, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşabilirsiniz” diretmesi üzerine koyulduğu belirtildi.
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Yani geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne gittiği için Kiev’e 500 bin Euro ödeyen sarı kırmızılı ekip, Belhanda’ya sattıktan sonra kaçıncı olursa olsun yine bu bonusu verecek.
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Şampiyon olamasalar bile şampiyonluk parası ödeyebilirler!
Galatasaray geçen sezona Dinamo Kiev’e toplam 750 bin Euro’luk 2 bonus ödemesi yaptı. İlk olarak 2017-18 sezonu şampiyonluğu nedeniyle 500 bin Euro, diğeri Belhanda’nın geçen sezon 25 resmi maçta oynaması nedeniyle 250 bin Euro. Aynı Belhanda, Sivasspor karşılaşması ile birlikte bu sezonki 25. resmi maçına çıktı; Dinamo Kiev de sözleşmedeki madde gereği 250 bin euro daha bonus almaya hak kazandı. Eğer Belhanda satılırsa, G.Saray 2021-22 sezonu sonuna kadar, hangi dereceleri alırsa alsın Kiev’e 1 milyon Euro ödeyecek.
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GALATASARAY'A YENİ KONDİSYONER
Galatasaray, ünlü İtalyan kondisyoner Alberto Bartali’yi teknik kadrosuna dahil etti. 55 yaşındaki kondisyoner Antalya kampında takıma dahil oldu. Bartalidaha önce Livorno, Fiorentina, Napoli, Nice, Catania, Zenit St. Petersburg ve Sampdoria kulüplerinde görev aldı.
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Cimbom'a Antalya'da coşkulu karşılama!
Süper Lig'in devre arası kampı çalışmaları için Antalya'ya geçen Galatasaray kafilesini, havalimanında çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, sevgi gösterileriyle karşıladı.