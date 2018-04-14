İşte Aziz Yıldırım'ın 5 transferi! Geliyorlar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürürken, Aziz Yıldırım ve yönetimi de transfer çalışmalarına hız verdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Kongreye de sıkı bir şekilde hazırlanan Aziz Yıldırım'ın planları arasında önemli maddeler var. Bunların en başında da transfer geliyor... Ve Aziz Yıldırım 5 transferi bir anda bitirecek... İşte o isimler...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım yeniden seçilmesi halinde en büyük projesini altyapı alanında yapacak. 2001-02'de başlatıp uzun süre takımın iskeletinin kurulduğu gençlik hamlesinin benzerini gelecek sezondan itibaren hayata geçirecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bunun için Hollanda U-17 Milli Takımı'nı çalıştıran Kees van Wonderen ile anlaşan Yıldırım, seçim sonrası resmi açıklamayı yapacak. Hollandalı ünlü futbol adamı Kees van Wonderen, İstanbul'a ülkesindeki yetenekli isimleri alıp gelecek. İşte, sarı lacivertli formayı giyecek olan o futbolcular...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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BİLAL BEYAZIT
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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DOĞUCAN HASPOLAT
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ELAYİS TAVŞAN
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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FERDİ KADIOĞLU
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ORKUK KÖKÇÜ (Fotomaç)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe kafilesine şok tepki! Sivasspor maçı için Sivas'a giden Fenerbahçe'de, Başkan Aziz Yıldırım ve Teknik Direktör Aykut Kocaman, havaalanında tepkilerle karşılandı. O anları izlemek için videoya tıklayınız...