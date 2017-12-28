İşte Arda Turan'ın Beşiktaş'taki forma numarası!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, yılın transferine imza atmak üzere...
Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
1 / 5
Dinamo Kiev'den Vida'yı bitiren Beşiktaş, diğer bir hedefi olan Arda Turan'da sona yaklaştı. Barcelona forması giyen yıldız futbolcunun Türkiye'ye gelmesi ve Beşiktaş'ta oynaması durumunda giyeceği forma numarası belli... İşte Güneş'in Arda planı ve forma detayı...
Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
2 / 5
Kiralık olarak gelmesi beklenen Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Arda, ağırlıklı olarak sol kanatta görev yapıyor ve bu pozisyonda etkili olabiliyor. Beşiktaş'ta ise bu pozisyonda hali hazırda Babel forma giyiyor.
Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
3 / 5
Şenol Güneş'in ise planları şöyle... Çin'den talipleri olan Babel giderse Arda sol kanatta görev yapacak. Diğer opsiyon... Zaman zaman sorun yaşadığı Quaresma'yı kızağa çekerek Babel'i ya da Arda'yı sağ kanatta görevlendirmek.
Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
4 / 5
Alternatif bir diğer plan... Bonservis bedeli 25 milyon euro olan Talisca'nın alınması zor gibi. Maliyetinin yanı sıra Brezilyalı yıldız eski etkili performansını yansıtamıyor. Bu bağlamda Güneş, Arda Turan'ın Beşiktaş'a gelmesi durumunda Talisca yerine 10 numara pozisyonunda değerlendirebilir.
Tarık DEMİR
SON GÜNCELLEME
5 / 5
ARDA TURAN'IN FORMA NUMARASI...
Arda, Beşiktaş'a gelmesi durumunda 10 ve 14 numaralı formaları giyemeyecek. Sonuç olarak, 10 numaralı formanın sahibi Oğuzhan Özyakup. 14 numara ise Fatih Aksoy'da. Arda, yıldızlaştığı ve kendisinin Arda yapan 66 numaralı formayı tercih edecek.