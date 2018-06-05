İşte Ali Koç'un ilk icraatı! Taraftar mest oldu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
İşte Ali Koç'un ilk icraatı! Taraftar mest oldu...
Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç, ilk icraatını dün gece yaptı. Fenerbahçe'nin bu akşam oynayacağı final maçı öncesinde, resmi hesaptan gece geç saatlerde bir paylaşım yapıldı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 8
Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç, ilk icraatını dün gece yaptı. Fenerbahçe'nin bu akşam oynayacağı final maçı öncesinde, resmi hesaptan gece geç saatlerde bir paylaşım yapıldı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 8
Yapılan duyuruda, "Ülker Arena'da oynanacak final serisi maçlarında 417-418 numaralı bloklarda bilet satışı yalnızca ana gişeden ve öğrenci kimliği ibrazıyla "kişi başı bir bilet" olacak şekilde yapılacaktır. Bu bloklar için bilet fiyatı 15 TL'dir ve koltuk düzeni olmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 8
Yeni başkan böylece göreve gelir gelmez ilk icraatını gerçekleştirmiş oldu ve bilet fiyatını düşürerek öğrencilere salona giriş imkanı sağladı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 8
İşte bilet fiyatları;Saha içi A-D-G sırası 600 TL yemek dahil (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 8
Saha içi B-E-H sıraları 500 TL yemek dahil Saha içi C-F-J sıraları 450 TL yemek dahil 346 (Açık Loca): 220 TL yemek dahil
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 8
Kat 1 – 132 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)Sky Lounge – 125 TLKat 2 – 110 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)Kat 3 – 85 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)Kat 4 – 65 TL (kombineler dolayısıyla tükenmiştir)Kat 5 – 50 TLKat 6 – 40 TLKat 7 – 30 TL
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 8
Ali Koç'un Rambo Okan'a seslenişi sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe'nin yeni Başkanı Ali Koç, balkon konuşması yaparken sarı lacivertlilerin ünlü tribün amigolarından Rambo Okan'ı görünce verdiği tepki herkesi güldürdü. O anları izlemek için videoya tıklayınız...