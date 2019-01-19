Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İşte Ali Koç'un hedefindeki yıldızlar! 4 transfer birden...
Ali Koç’un, "5 bölgeye transfer yapmak istiyoruz. En az 3, mümkünse 4 transfer gerçekleştireceğiz" açıklaması taraftarları fazlasıyla heyecanlandırdı.
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İşte Fenerbahçe'de yapılması beklenen transferler;
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Savunmada 3 aday
Serdar Aziz ile anlaşma tamam. Ancak Galatasaray ile orta yol bulunamadı. Bu nedenle milli savunmacının transferi beklemede.
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Stoper için diğer aday Çağlar Söyüncü. Leicester, Maguire’ın transfer olma ihtimali nedeniyle genç futbolcusunu kiralama konusunda tereddütlü. Fenerbahçe ise transferi bir an önce bitirmek istiyor.
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Manchester United’lı Marcos Rojo da gündemdeki bir diğer savunmacı. Kırmızı Şeytanlar, Arjantinli oyuncuyu kiralamaya hazır. Serdar ve Çağlar’da gelişme yaşanmazsa, Rojo’yu bitirmek için girişimler başlayabilir.
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Tolgay zor, ibre Silva’da
Ersun Yanal, Tolgay Arslan’ın alınmasını çok istiyor. Yönetim de bu transfer için şartları zorladı. Ancak Beşiktaş’ın 5 milyon Euro bonservis ya da 4 milyon Euro+Şener Özbayraklı talepleri, Fenerbahçe’ye fazla geldi.
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Siyah-Beyazlılar’ın indirime yanaşmaması nedeniyle orta saha için ibre Adrien Silva’ya dönmüş durumda. Comolli, Portekizli futbolcunun kiralanması için Leicester ile el sıkıştı. Adrien’le de anlaşma sağlandı. Tolgay’dan ümidi kesmek üzere olan Fenerbahçe, her an Adrien Silva’yı açıklayabilir.
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Moses & Elis kanatlandıracak
Fenerbahçe'de Yanal'ın mutlaka takviye istediği diğer bölge kanatlar. Chelsea'li Victor Moses'ın kiralanması için Damien Comolli yoğun çaba harcıyor. Maviler, transfere onay verdi. Comolli, önceliği İngiltere’de kalmak olan Nijeryalı futbolcuyu ikna etmek için uğraşıyor.
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ABD’de Houston forması giyen Alberth Elis ile anlaşan Fenerbahçe, kulübüyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Elis’in Sarı-Lacivertliler’e gelmeyi çok istemesi, yönetimin elini güçlendiriyor.
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Heerenveen ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zeneli de adaylardan biri.
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"Ersun hoca planlarımızda yoktu ama..."
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki akşam FB TV'de açıklamalarda bulunarak, "Bugün baktığımız zaman Cocu transferinin hatalı olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı...