İşte Ali Koç'un Fenerbahçesi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç’u, ocak ayında başladığı seçim çalışmalarının en başından, kazandığını anladığı ve gözyaşları ile taraftarı selamladığı ana kadar çok yakından takip ettim. Ülker Stadı’nda oyların sayımı sürerken, Koç artık kazanmasının garanti olduğunu görünce bir anda gözyaşlarına boğuldu. Hemen yanındaydım. Bu süreçteki ilk gözyaşı bu değildi. Ocak sonundaki Divan Kurulu toplantısında da bu gözyaşlarını görmüştük.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet
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Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet
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Milyonların beklediği konrge büyük değişimle sonuçlandı. Ve şimdi Fenerbahçeliler artık şunu merak ediyor: Ali Koç nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyor? İşte Koç’un planladığı Fenerbahçe...
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet
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SPORTİF DİREKTÖR: Comolli tam yetkiyle geliyor
ALİ Koç sportif direktör olarak önemli bir isimle çok önceden anlaştı. Bu ismin Fransız Damien Comolli olduğu belirtiliyor. Teknik direktörün kim olacağına ve yeni takımın transfer planlamasına çok yüksek bir ihtimalle hemen göreve başlayacak yeni sportif direktör karar verecek. Haziran ayı içinde tüm transferler bitirilecek.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet
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TEKNİK DİREKTÖR: Kocaman mı, yabancı mı?
FENERBAHÇE’nin ve Türk futbolunun şartlarına göre bir teknik adam seçilecek. Aykut Kocaman ile hâlâ devam edilme olasılığından söz edenler de var. Ancak Ali Koç’un Aykut Kocaman ile ilişkileri çok iyi olsa da bu konuya profesyonelce bakılacak. Büyük ihtimalle yabancı ve kariyerli bir teknik direktör ile anlaşılacak.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet
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TRANSFER: Önemli yıldızlar kazandırılacak
BU konuda da ciddi bir yapılanmaya gidilecek. Kadroda bulunan ve verimli olan futbolcularla yola devam edilecek. Ama transfer dönemi ile birlikte yeni oyuncular da kadroya dahil edilecek. Ali Koç’un bu noktada önemli yıldızları da sarı lacivertli takıma kazandırması sürpriz değil. Transferlerin gecikmemesine özel önem verilecek.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet
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İLETİŞİM: Örnek ve öncü bir yapılanma
ALİ Koç’un hamle yapacağı ilk alan iletişim olacak. Sadece medya ile iletişim değil, taraftarla, camiayla ve diğer kulüplerle de iletişim güçlendirilecek. Türk futboluna örnek ve öncü olmaya çalışılacak. Koç’un iletişim ekibi şimdiden hazır... Bu ekip, bir süredir sürdürdüğü çalışmaların sonuçlarını hemen uygulamaya koyacak.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet
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FİNANS: UEFA’dan onay alındı
ALİ Koç muhtemelen cebinden 50 milyon dolar nakit parayı kulübün kasasına koyacak. Bunun için UEFA’dan gerekli onayı, UEFA Başkanı Ceferin ile çok iyi ilişkileri olan yeni yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin aldı. Koç 100 milyon dolarlık da sponsorluk geliri yaratacak. Ayrıca bazı arazilerin satışı için genel kuruldan onay istenebilir.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet
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BASKETBOL: Obradovic ile devam edilecek
ZELJKO Obradovic ile kesinlikle devam edilecek. Doğuş Grubu’nun sponsorluktan ayrılmasının ardından Koç Grubu’nun, güçlü bir markasıyla basketbola sponsor olabileceği söyleniyor. Ali Koç basketboldaki başarılı yapıyı olduğu gibi koruyacak ve bu konuda endişeleri olduğu belirten Obradovic ile görüşerek motive etmeye çalışacak.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet
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YENİ BRANŞLAR:
ALİ Koç döneminde Fenerbahçe’nin 2 yeni branşı olacak. Biri e-spor diğeri ise engelli sporları... Koç bu 2 branş için hazırlıkları yaptıktan sonra yetki için genel kurula gidecek. Fenerbahçe’nin özellikle yeni nesli kaçırmasını istemeyen Koç, e-spor’u önemsiyor. Engelli sporcular için açılacak yeni şubeye de ciddi yatırımlar yapılacak.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: Hürriyet
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Fenerbahçe Başkanlığı’na Ali Koç’un seçilmesi ABD ve Avrupa medyasında da büyük yankı yarattı...
NEW YORK TIMES gazetesi, Türkiye’nin köklü ailesinin üyesi ve en büyük şirketlerinden birinin başkanı olan Ali Koç’un, Fenerbahçe Başkanlığı seçimlerini Aziz Yıldırım’ın önünde oyların yüzde 75’ini alarak kazandığını yazdı.
THE GLOBAL POST, Türkiye’nin zengin alilerinden birinin üyesi olan Ali Koç’un Fenerbahçe’nin 37. başkanı olduğunu ve seçimde 20 bin 736 oyun 16 bin 92’sini alarak tarihi bir farkla kazandığını ifade etti.
L’EQUIPE gazetesi seçim sonucunu, “Ali Koç, 20 yıldır görevde olan Aziz Yıldırım’ın yerine gelerek Fenerbahçe’nin yeni başkanı oldu” diye duyurdu.
FRANCE 24 kanalı, “Türk zengin işadamı Fenerbahçe’nin yeni önderi” başlıklı haberinde, sarı lacivertli kulübün yeni başkanının sanayici ve işadamı Ali Koç olduğunu anlattı. Aziz Yıldırım yönetiminde 6 kez lig şampiyonu olan F.Bahçe’nin Avrupa’da ise başarılı olamadığı belirtildi. Buna karşın kadın ve erkek basketbol takımının 2017’de Avrupa’ya damga vurduğu ifade edilen haberde, 3 Temmuz sürecinde yaşananlara yer verildi