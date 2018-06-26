Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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İşte Ali Koç'a sunulan şok rapor! "Bana ne diyenler..."
Başkanı, teknik direktörü ve idarecileriyle A’dan Z’ye yenilenen Fenerbahçe’de takım işleyişi de yeniden şekillenecek. Sportif Direktör Damien Comolli konuyla ilgili raporunu Ali Koç'a sundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bir yandan transferle uğraşan F.Bahçe Sportif Direktörü Comolli diğer yandan takımda huzurlu bir ortam için kolları sıvadı. Samandıra'da şikayet edilen konuları bir raporla Başkan Ali Koç'a sundu. İşte takımın sorunları...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Yöneticiler motive adı altında oyuncuları gereksiz yere strese sokuyorlar. Gerginliği artırıyorlar.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Yenilgiler sonrasında takıma yapılacak ödemelerin ötelenmesi büyük rahatsızlığa neden oluyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bazı futbolcular takım içinde yaşananları direkt yöneticilere aktarıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Yaşanan kayıplar sonrası takım arkadaşlarına bağırma yetkisi olduğunu düşünen oyuncular var.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Genç futbolculara çocuk gibi davranılıyor. Birey oldukları unutuluyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bazı yabancılara kurtarıcı gözüyle bakılıyor. Öyle ki takıma her şeyi yapabileceklerine inanmış olarak geliyor. Aksi durumda yıkım yaşıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Sözleşme şartları çok iyi olan isimler, kendilerini garantide görüp sıkıntı yaşandığında 'Bana ne' diyor. (Sabah)