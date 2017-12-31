İşte Acun'un en iyi 11'i...

'Tartışmasız lider ve tek kaptan' dediği Maldini, 'Futbol tarihinin en büyük efsanesi' diye nitelendirdiği Cruyff, 'Zekanın futboldaki karşılığı' saydığı Iniesta...Acun Ilıcalı Fitbol'a en iyi 11'ini yazdı. Acun Ilıcalı, Arda Turan'ın "en iyi 11"iyle ilgili olarak ise attığı tweette 'En iyi 11'ini fazla ofansif buldum. Ben olsam defansı daha sağlam tutardım ' ifadelerini kullanmıştı.
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'Tartışmasız lider ve tek kaptan' dediği Maldini, 'Futbol tarihinin en büyük efsanesi' diye nitelendirdiği Cruyff, 'Zekanın futboldaki karşılığı' saydığı Iniesta...Acun Ilıcalı Fitbol'a en iyi 11'ini yazdı. Acun Ilıcalı, Arda Turan'ın "en iyi 11"iyle ilgili olarak ise attığı tweette 'En iyi 11'ini fazla ofansif buldum. Ben olsam defansı daha sağlam tutardım ' ifadelerini kullanmıştı. İşte Ilıcalı'nın en iyi 11'i...
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1 - Schmeichel - Onu seyretmek bir zevkti. Bir başka efsane Dino Zoff'un biraz önünde gördüğüm, kalesinde devleşen bir kaleciydi. Bolic'ten yediği golü unutamıyorum.
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2 - Ramos benim de stattan canlı olarak izlediğim şampiyonlar ligi finalindeki golünü asla unutamam. Bir defans oyuncusunda olması gereken bütün özelliklere fazlasıyla sahip.
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3 - Maldini - Tam bir istikrar abidesi. Çok özellikli bir defans oyuncusu ve her durumda takımın tartışmasız lideri ve tek kaptanı.
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4 - Beckenbauer - Seyretme fırsatım olmadı ama tartışmasız defansın belkemiği. Dünya futbol tarihinin en efsane oyuncularından bir tanesi.
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5 - Cruyff - Onun kim olduğunu, sahada neler yapabildiğini anlamak için bir kaç maçını izlemek yeterli diye düşünüyorum.
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6 - Iniesta - Zekanın futboldaki etkisini en çok hissettiren oyuncuların başında geliyor.
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7 - Cristiano Ronaldo - Oynadığı her maçın istediği her an kaderini değiştirebilecek meziyetlere sahip. Bugüne kadar gördüğüm en iyi üç futbolcudan biri .(Diğer ikisi Messi ve Maradona)
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8 - Pele - Belki canlı izleme fırsatım olmadı çünkü yaşça yetişemedim ama videoları onun ne kadar efsane bir oyuncu olduğunu gösteriyor.
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9 - Van Basten - Boyu, tekniği ve bitiriciliği ile eşsiz bir golcü, Futboluna, müthiş gollerine doyamadan bıraktı.
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10 - Maradona - Doğduğum günden beri izlerken tartışmasız en heyecanldığım futbolcu.
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11 - Messi - Herkes futbol oynuyorsa o başka bir şey oynuyor gibi. Onu canlı izlemek tarif edilemez. messi, sahada futbol topuyla yaptıklarıyla milyonları büyülemeye devam ediyor. Messi'yi izlemek sahiden büyük keyif.