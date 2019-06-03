Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İşte Abdullah Avcı'nın ilk bombası! Taraftar ayağa kalkacak...
Şenol Güneş'in yerine teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, taraftarı ayağa kaldıracak bir transfer için harekete geçti.
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Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa’da önemli başarılar hedefleyen Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.
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Şenol Güneş’le yolların ayrılmasının ardından takımın başına Başakşehir’den Abdullah Avcı’yı transfer eden yönetim, takviye planını deneyimli hocanın programı üzerine kurmayı hedefliyor.
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Başarılı teknik adamın eski takımı Başakşehir’den ısrarla istediği Edin Visca için çalışma başlayan Beşiktaş Yönetimi, tüm sınırları zorlama kararı aldı.
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Transfere ekonomik olarak büyük bütçe ayırmayacak olan Başkan Fikret Orman’ın, yıldız kanat oyuncusunu ara formülle takımına kazandırmak istediği belirtildi.
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Yine aynı formül!
Başakşehir’in bonservisi için ilk etapta 10 milyon Euro talep ettiği yıldız isim için Siyah-Beyazlılar’ın, takas artı para formülüyle transferi bitirmek istediği bildirildi.
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Başkan Orman’ın, takımda düşünülmeyen; Jeremain Lens, Cyle Larin ve Orkan Çınar üçlüsüne ek olarak 2 milyon Euro’luk formülle Başakşehir’in kapısını çalacağı gelen haberler arasında...
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Başakşehir’le 5 yıllık yeni anlaşma sağlamasına rağmen Abdullah Avcı’yı ikna edip takımın başına getiren yönetim, aynı formülü Visca’yla da uygulayıp Boşnak kanat oyuncusuyla el sıkışmalarının ardından düğmeye basabileceği bildirildi.
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Başakşehir formasıyla bu sezon 42 maça çıkan Visca, 14 gol ve 15 asistlik performans ortaya koymuştu.
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Kariyerinde 8 yıldır Başakşehir forması giyen ve ayrılığa hazır olan Visca’nın, Abdullah Avcı’yla yaşadığı önemli çıkış sebebiyle tercihini Beşiktaş’tan yana kullanabileceği ifade edildi.
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Yeni bir sayfa
29 yaşındaki başarılı futbolcunun, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Kara Kartal’a gitmeye sıcak baktığı ve Kara Kartal’la el sıkışması halinde kulübünden ayrılmak için izin isteyebileceği öğrenildi.
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"Beşiktaş Kulübünün duygusu ve ruhu başka"
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.