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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>İşte A Milli Takım'ın 'aday' kadrosu! Sürpriz karar...
Futbol

İşte A Milli Takım'ın 'aday' kadrosu! Sürpriz karar...

A Milli Takım'ın 23 Mart'ta İrlanda ve 27 Mart tarihinde Karadağ ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu büyük ölçüde şekillendi.

Fotoğraflar: Arşiv
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Teknik direktör Mircea Lucescu şu isimleri kadroya dahil etti. İşte sürpriz oyuncuların da yer aldığı o liste...

Fotoğraflar: Arşiv
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Volkan Babacan (Başakşehir)

Fotoğraflar: Arşiv
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Serkan Kırıntılı (Konyaspor)

Fotoğraflar: Arşiv
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Tolgahan Acar (Sivasspor)

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Ertaç Özbir (Yeni Malatyaspor)

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Erce Kardeşler (Altınordu)

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Serdar Aziz (Galatasaray)

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Çağlar Söyüncü (Freiburg)

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Ömer Toprak (Borussia Dortmund)

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Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf )

Fotoğraflar: Arşiv
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Sadık Çiftpınar (Yeni Malatyaspor)

Fotoğraflar: Arşiv
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Ömer Bayram (Akhisarspor)

Fotoğraflar: Arşiv
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Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Fotoğraflar: Arşiv
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Gökhan Gönül (Beşiktaş)

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Şener Özbayraklı (Fenerbahçe)

Fotoğraflar: Arşiv
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Caner Erkin (Beşiktaş)

Fotoğraflar: Arşiv
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Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

Fotoğraflar: Arşiv
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Zeki Çelik (İstanbulspor)

Fotoğraflar: Arşiv
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Mehmet Topal (Fenerbahçe)

Fotoğraflar: Arşiv
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Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)

Fotoğraflar: Arşiv
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Emre Kılınç (Sivasspor)

Fotoğraflar: Arşiv
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Halil Akbunar (Göztepe)

Fotoğraflar: Arşiv
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Emre Mor (Celta Vigo)

Fotoğraflar: Arşiv
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Melih Okutan (Boluspor)

Fotoğraflar: Arşiv
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Sedat Şahintürk (Balıkesirspor)

Fotoğraflar: Arşiv
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Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Fotoğraflar: Arşiv
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Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Fotoğraflar: Arşiv
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Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Fotoğraflar: Arşiv
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Kenan Karaman (Hannover)

Fotoğraflar: Arşiv
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Yunus Mallı (Wolfsburg)

Fotoğraflar: Arşiv
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Barış Alıcı (Altınordu)

Fotoğraflar: Arşiv
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Kerim Avcı (Altınordu)

Fotoğraflar: Arşiv
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Cenk Tosun (Everton)

Fotoğraflar: Arşiv
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Burak Yılmaz (Trabzonspor)

Fotoğraflar: Arşiv
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Cengiz Ünder (Roma)

Fotoğraflar: Arşiv
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Enes Ünal (Villarreal)

Fotoğraflar: Arşiv
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Umut Bozok (Nîmes Olympique)

Fotoğraflar: Arşiv
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Premier Lig'de geride kalan haftanın en güzel golleri burada! İzlemek için videoya tıklayınız...

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