Türk futbolunda bir dönem sona eriyor! Sezon sonu...

Süper Lig'de 4 büyüklerin sezon sonunda serbest kalacak oyuncuları belli oldu. İşte o isimler...Florin Andone(Galatasaray-kiralık)Majid Hosseini(Trabzonspor)Muhammed Elneny(Beşiktaş-kiralık)Adil Rami(Fenerbahçe)Yuto Nagatomo(Galatasaray)Pedro Rebocho(Beşiktaş-kiralık)Steven Nzonzi(Galatasaray-kiralık)Mauricio Isla(Fenerbahçe)Mariano(Galatasaray)Joao Pereira(Trabzonspor)Abdoulay Diaby(Beşiktaş-kiralık)Mario Lemina(Galatasaray-kiralık)Victor Moses(Fenerbahçe-kiralık)Loris Karius(Beşiktaş)Ryan Donk(Galatasaray)Mehmet Ekici(Fenerbahçe)Filip Novak(Trabzonspor)Gökhan Gönül(Beşiktaş)Emre Mor(Galatasaray-kiralık)Hasan Ali Kaldırım(Fenerbahçe)Caner Erkin(Beşiktaş)Jean Michael Seri(Galatasaray-kiralık)Emre Belözoğlu(Fenerbahçe)Josa Sosa(Trabzonspor)Tolga Ciğerci(Fenerbahçe)Selçuk İnan(Galatasaray)Atiba Hutchinson(Beşiktaş)