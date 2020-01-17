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Futbol
Haber Giriş: 17 Ocak 2020 - 20:19, /

Türk futbolunda bir dönem sona eriyor! Sezon sonu...

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da önemli isimler sezon sonunda serbest kalacak.

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1

Süper Lig'de 4 büyüklerin sezon sonunda serbest kalacak oyuncuları belli oldu. İşte o isimler...

2

Florin Andone(Galatasaray-kiralık)

3

Majid Hosseini(Trabzonspor)

4

Muhammed Elneny(Beşiktaş-kiralık)

5

Adil Rami(Fenerbahçe)

6

Yuto Nagatomo(Galatasaray)

7

Pedro Rebocho(Beşiktaş-kiralık)

8

Steven Nzonzi(Galatasaray-kiralık)

9

Mauricio Isla(Fenerbahçe)

10

Mariano(Galatasaray)

11

Joao Pereira(Trabzonspor)

12

Abdoulay Diaby(Beşiktaş-kiralık)

13

Mario Lemina(Galatasaray-kiralık)

14

Victor Moses(Fenerbahçe-kiralık)

15

Loris Karius(Beşiktaş)

16

Ryan Donk(Galatasaray)

17

Mehmet Ekici(Fenerbahçe)

18

Filip Novak(Trabzonspor)

19

Gökhan Gönül(Beşiktaş)

20

Emre Mor(Galatasaray-kiralık)

21

Hasan Ali Kaldırım(Fenerbahçe)

22

Caner Erkin(Beşiktaş)

23

Jean Michael Seri(Galatasaray-kiralık)

24

Emre Belözoğlu(Fenerbahçe)

25

Josa Sosa(Trabzonspor)

26

Tolga Ciğerci(Fenerbahçe)

27

Selçuk İnan(Galatasaray)

28

Atiba Hutchinson(Beşiktaş)

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