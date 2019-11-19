Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İstanbul'da sürpriz buluşma! Fenerbahçe'ye getireceği dünyaca ünlü yıldız...
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, ocak ayında yapacağı birkaç takviyeyle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
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Menajer Mirsad Türkcan ile ilk görüşme gerçekleşti. İşte detaylar...
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Adı birçok isimle anılan sarı-lacivertliler, stoper takviyesi için kolları sıvadı. Aradığı ismi Almanya'da bulunan sarı-lacivertliler, devre arasında sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği oyuncusuyla da yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
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Fenerbahçe'de sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen ancak beklenen performansı sergileyemeyen Adil Rami'nin ocak ayında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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Sezon başında 2.5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Fransız stoperin oynamadığı için mutsuz olduğu ve Türkiye'den ayrılmak istediği iddia edildi.
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Sarı-lacivertliler, savunma hattında Rami'den doğacak boşluğu bir dünya yıldızıyla doldurmayı planlıyor.
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Mirsad Türkcan ile buluştu iddiası
Adı Kolarov, Melnjak ve Kjaer gibi isimlerle anılan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Jerome Boateng oldu.
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Sezon başında da Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Alman stoperin önceki gün İstanbul'a geldiği öğrenildi.
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Fotomaç Gazetesi'nde yer alan habere göre; 31 yaşındaki oyuncunun bir otelde menajer Mirsad Türkcan'la buluştuğu ve transfer görüşmesi yaptığı ileri sürüldü.
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Boateng'in bağlı olduğu menajerlik şirketi Lian'a ortak olan Mirsad'ın Fenerbahçe'nin şartlarını ilettiği belirtildi.
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Kupa canavarı
Tam 9 yıldır formasını giydiği Bayern Münih ile sözleşmesi 2021'de bitecek olan Boateng, bu sezon Alman ekibiyle 6 lig maçında oynadı.
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Bundesliga'da 11 hafta geride kalırken, Alman oyuncu sezonun ilk 3 maçında yedek soyunmuştu. 1.92'lik stoper, Frankfurt'a 5-1 yenildikleri 10. hafta maçında da gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde kalmıştı.
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2016'da Almanya'da yılın futbolcusu seçilen Boateng, Bayern Münih ile 7 lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşarken, Almanya'yla da Dünya Kupası'nı kaldırdı. Profesyonel kariyerinde 4 takımın formasını giyen Jerome Boateng, toplam 444 resmi maça çıktı. Yıldız stoper, bu karşılaşmalarda hücuma da katkı sağladı, 14 gol, 31 asistlik performans sergiledi. Jerome Boateng kimdir? Doğum tarihi: 03.09.1988 Ülkesi: Almanya Pozisyon: Savunma Boy: 1.92 Oynadığı takımlar: Hertha Berlin, Hamburg, Manchester City, Bayern Münih