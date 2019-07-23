Zafere kaçış! İstanbul'un göbeğinde...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İstanbul'un göbeğinde düzenlenen bir turnuva 16 Afrika ülkesi vatandaşının umudu oluyor.
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Türkiye'de 15 yıldır düzenlenen Türkiye Afrika Kupası, futbolcu olmak isteyen Afrikalı gençleri profesyonel ya da amatör kulüplerle buluşturuyor.
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Adı, "Türkiye Afrika Kupası"... Bir lig olmamakla birlikte, organizasyon 15 yıldır Türkiye'de Afrika'dan gelen gençlerin yeteneklerini göstermesini sağlıyor.
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Bu yıl Kağıthane Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen turnuvaya 16 Afrika ülkesinden futbolcu katıldı.
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Afrikalı futbolcuların birçoğu İstanbul'daki amatör kulüplerde ya ada atölyelerde veya başka işlerde mesailerini tamamladıktan sonra takımlarıyla antrenmanlara çıkan gençlerden oluşuyor.
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Hasbahçe Stadyumu'nda düzenlenen turnuvanın seyircileri ise dünyanın 54 Afrika ülkesinden...
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Türk futbolseverlerin de izlediği turnuva en çok da yeni yetenekleri keşfetmek isteyen menajerlerin markajında.
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Turnuvayı organize eden Türkiye'deki Afrikalılar Topluluğu Genel Sekreteri Ali Zoungrana organizasyon sayesinde her yıl ortalama 20 gencin bir takımla anlaştığını, bazılarının Avrupa'daki futbol kulüplerine de gittiğini söylüyor.
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Maçın yan hakemliğini yapan Gineli Keita Amara Gine'de 2. Lig'de maç yöneten profesyonel bir hakem. Amara'nın da amacı Avrupa'da hakem olabilmek.
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Türkiye Afrika Kupası'nın bu yıl ki sahibi, finalde Zambiya'yı 1-0 yenen Senegal oldu.
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Kupayı kaldıran Mahmudo Amado, Türkiye'nin kendileri için bir umut olduğunu belirtti.