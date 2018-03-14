İstanbul'da Alex de Souza izdihamı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Alex de Souza,Emaar Square Mall Alışveriş Merkezi'nde bulunan D&R mağazasında sevenleriyle buluştu. Fenerbahçe'nin efsane ismini görmek isteyen taraftarlar ise alışveriş merkezinde kuyruklar oluşturdu.
Foto: Süleyman ARAT
SON GÜNCELLEME
Foto: Süleyman ARAT
SON GÜNCELLEME
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İstanbul'a geliş nedeni ile ilgili konuşan Alex de Souza, gelişinin seçim süreci ile bir bağlantısı olup olmadığı ile ilgili, "Bu spekülasyon kafalarına bayılıyorum. Herkes kendi kafasında bir şey düşünüyor ve hayal ediyor. Bunun sonucunda da spekülasyonlar ortaya çıkıyor. İstanbul'a, Türkiye'ye bayılıyorum. Burada yaşadığım, geçirdiğim zaman içerisinde harika anılarım var. Buraya gelmek kadar doğal bir şey yok. Bir diğer sebep de, hep içerisinde şahit olduğum derbiyi ilk defa dışarıdan kardeşimle takip etmek istedim. Buradaki ortamı çok merak ediyordu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hiç yaşamamıştı. İlk başta eşimle birlikte gelecektim, sonra kardeşimle gelmeye karar verdim. Bunun arkasında bir sebep aramaya gerek yok. İstanbul benim çok sevdiğim bir yer. Hep içerisinde olduğum bir maçı da takip etmemin çok doğal olduğunu düşünüyorum. Şunun da farkındayım ki, Fenerbahçe'de bir seçim süreci var. Seçim sürecinde birbiriyle muhtemel olarak karşılaşacak iki kişi var. Aziz Yıldırım ve Ali Koç. Sanki ben seçimin parçasıymışım gibi yorumlar geliyor. Ben buralı değilim, oyum bile yok. Dolayısıyla buraya geliş sebebim tamamıyla gezmek, görmek, derbiyi izlemek ve dostlarımla hasret gidermek. Ne seçim için geldim, ne oyum var. Benim hiçbir alakam yok" ifadelerini kullandı.
Foto: Süleyman ARAT
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Derbiyi Ali Koç'un locasında izleyeceği dedikodularına yanıt veren Alex, "Daha maçı nerde izleyeceğimi bile bilmiyorum. Ali beyle böyle bir şey konuşmadık, konuşsak olsak sizden saklamam. Maç izleme niyetiyle geldik, izleriz diye de umuyorum. Kendisiyle son görüşmem sanırım 2015'teydi. Bursaspor maçına gitmiştim, orada denk gelmiştik maç sırasında, devre arasıydı sanırım. 5-10 dakika muhabbet etmiştik. O muhabbetten sonra hiçbir kişisel görüşmemiz olmadı" diye konuştu.İstanbul'a geliş sebebini yineleyen Brezilyalı yıldız, "Açıkçası burayla ilgili beni en fazla çeken şey, şu andaki derbi havası. Derbi havası öyle bir hissediliyor ki... Ben senelerce içeriden takip ettim, şimdi dışarıdan yeniden koklayarak taraftar edasıyla izleyeceğim" açıklamasını yaptı.
Foto: Süleyman ARAT
SON GÜNCELLEME
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Dün İstanbul Atatürk Havalimanı'na indiği sırada üzerinde bulunan ve sosyal medyanın odağı haline gelen tişörtü ile ilgili spekülasyonlara yanıt veren Alex, "Hangi dünyada yaşıyorsunuz merak ediyorum, herhangi bir tişört. Bundan niye bir anlam çıkartıyorsunuz. Herhangi bir mesaj yoktu. Dünkü tişörtüme benzeyen birçok tişörtüm var. Ama belli bir niyetle giydiğim bir tişört değil" şeklinde konuştu.
Foto: Süleyman ARAT
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili yorum yapan Alex de Souza, "Bizim kazanmamızı umuyorum, keyifli bir maç olmasını ve kazananın Fenerbahçe olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Aykut Kocaman ile arasındaki ilişki hakkında gelen bir soruya Alex, "Kitapta yazdım bitti, okuduysanız düşüncelerimi biliyorsunuz. Tekrar tekrar gündem yaratmayalım" yanıtını verdi.
Foto: Süleyman ARAT
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Kendisini Giuliano ile kıyaslanması ve Talisca ile Giuliano arasındaki milli takım rekabeti ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Alex de Souza, "Bu tür karşılaştırmaların yapılmasına aşinayım, burada olduğum süreçte de sürekli birileri karşılaştırılıyordu. Ben bunun haksızlık olduğunu düşünüyorum. Diego da benimle karşılaştırılmıştı. 8 yılllık kariyeri olan biri ile yeni gelen birini karşılaştırmak haksızlık. Giuliano'ya zaman verilmeli, başarılı olması için sabredilmeli. Benzer sürelerde oynarsa karşılaştırabilir. Talisca ve Giuliano ile ilgili ise ikisi de milli takıma hazır oyuncular. Brezilya Teknik Direktörü Tite, Giuliano'yu daha önce gördü, sıra Talisca'nın. İkisi de mücadele edecek, milli takım için hangisi yararlıysa o formayı giyecek" dedi.
Foto: Süleyman ARAT
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Mevcut iş durumu ile ilgili gelen bir soruya Alex, "Şu anda sadece tatili düşünüyorum, iş hakkında yorum yapmak istemiyorum. Brezilya'da birçok işim var, bunlardan bahsetmenin yeri değil. Türkiye'den de herhangi bir teklif almadım" diye konuştu. Brezilyalı efsane futbolcu son olarak ise Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını değerlendirdi: "Futbol olarak bir yorum yapmak istemiyorum, maçlara uzağım, yorum yapmam yanlış olur. Şampiyonluk şansına bakarsak da, elbette Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı var."
Foto: Süleyman ARAT
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Öte yandan Alex, basına yaptığı açıklamaların tamamlanmasının ardından D&R mağazasına geçerek sarı lacivertli taraftarların karşısına çıktı. Kendisinden imza almaya gelen taraftarlarca coşkuyla karşılanan Alex de Souza, taraftarları kırmayarak onlara imza dağıttı ve fotoğraf çektirdi. Kendisini karşılayan büyük kalabalık arasında yer alan iki engelli vatandaşa da Alex büyük ilgi gösterdi.
Foto: Süleyman ARAT
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza'nın kitabını imzalamasının etkinliği için Emaar Square'a gelen yüzlerce Fenerbahçe taraftarı, organizasyon eksikliği nedeniyle izdiham oluşturdu. Mağazaların camları kırılırken, polis taraftarlara müdahale etti. Alex de Souza'nın imza etkinliği için yüzlerce taraftar Emaar Square'da bulunan D&R mağazasının önünde kuyruk oluşturdu. Bazı taraftarlar 100 TL karşılığında sıradaki yerini satmaya çalışırken, saat 12 itibariyle alışveriş merkezindeki kuyruk dikkatlerden kaçmadı. Saat 16.00'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp, 17.00-20.00 arasında taraftarlara imza dağıtacağı açıklanan Alex de Souza, 16.00'daki basın toplantısına 17.00'de, 17.00'deki imza etkinliğine ise 17.30'da gitti. Saat 20.00'ye kadar etkinlikte kalması beklenen Alex de Souza, 18.15'te etkinlikten çıkarken, birçok taraftar efsane oyuncuya kitaplarını imzalatamadı. Sadece bu etkinlik için şehir dışından birçok kişi Alex'i görmeye gelirken, organizasyonda yaşanan aksaklıklar nedeniyle izdiham meydana geldi. Alınan yoğun güvenlik önlemine karşın izdiham önlenemezken, mağazaların camları kırıldı ve polis, Fenerbahçeli taraftarlara müdahale etti.
Foto: Süleyman ARAT
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Alex'ten açıklama
Yaşanan izdihamın ardından imza etkinliğini 45 dakikayla sınırlandırmak zorunda kalan Fenerbahçe'nin efsane ismi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Alex'in açıklaması şu şekilde: "Bugünkü imza günüm, yaşanan büyük yoğunluğun, siz sevdiklerimin güvenliğini riske atar noktaya gelmesi dolayısı ile yarıda kesilmek zorunda kaldı. Herkese ilgi gösterememenin üzüntüsünü yaşıyor olsam da sizlerin sağlığı her şeyden önemli. Gelip beni onurlandıran herkese çok teşekkürler. En kısa sürede tekrar görüşmek dileklerimle."