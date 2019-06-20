Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İstanbul'a geldi! Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçeli yöneticiler bütün mevkilere oyuncu bakıyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler Beşiktaş'ın eski yıldızı ve siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen ismi gündemine aldı. İstanbul'a gelen yıldız futbolcu Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirecek...
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor...
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Sarı lacivertliler ilk imzayı gurbetçi futbolcu Murat Sağlam'a attırdı.
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Mali yönden sıkıntılı günler yaşayan sarı-laciverliler, Eljif Elmas'ı iyi bir bonservis bedeli ile satarak transfere kaynak yaratacak.
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Birçok oyuncu ile temas halinde olan Fenerbahçeli kurmaylar yeni yapılacak transferlerde hata yapmak istemiyor.
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Bütün mevkilere oyuncu bakan sarı-lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyor.
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Takıma yeni katılacak isimlerde geçtiğimiz sezonki hataları yapacak durumlarının olmadığını bilen Fenerbahçe yönetimi takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlerin peşine düştü.
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Takımı adeta sil baştan kuracak olan sarı-lacivertliler, eksik mevkilere oyuncu bakıyor.
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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Kameni dahil, kadroda 5 kaleci bulunuyor.
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Harun ve Berke'nin gelecek sezon takımda kalmasına kesin gözüyle bakılırken, Kameni ile yolların ayrılması gündemde.
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Fenerbahçe'de genç eldiven Erten Ersu da gelecek sezon kadroda düşünülmüyor.
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Emektar kaleci Volkan Demirel'in ise durumu belirsiz.
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Başkan Ali Koç, Volkan ile sözleşme yenilenmesine sıcak bakmıyor.
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Teknik direktör Ersun Yanal ise Volkan'ın takımda kalmasından yana.
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Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile sözleşme yenilense dahi bir kaleci alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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Sarı-Lacivertliler bu doğrultuda ilk somut adımını da attı...
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Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan ancak forma şansı bulamayan Uruguay asıllı İspanyol kaleci Fabricio Agosto Ramirez 'Fabri', transfer görüşmeleri yapmak üzere Türkiye'ye geldi.
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Fabri'nin ismi bir ara Beşiktaş ile de anılırken, Siyah-Beyazlılar'ın Karius ile devam kararı alması nedeniyle bu oyuncuyla ilgili transfer düşüncesi olmadığı öğrenildi.
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Başarılı file bekçisinin Fenerbahçe ile görüştüğü ileri sürüldü.
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TAKIMI KÜME DÜŞTÜ
Türkiye'den ayrılırken gözyaşlarına hakim olamayan ve Beşiktaş'ta oynarken ikiz çocukları dünyaya gelen Fabri'nin, mutlu olmadığı İngiltere'den ayrılmak istediği öğrenildi.
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İspanyol kaleci Beşiktaş'ta oynadığı 2 sezonda 87 maça çıkarken, 1 şampiyonluk yaşamıştı.
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Fabri'nin, 6 milyon euro karşılığında gittiği Fulham, sezon sonu Premier Lig'e veda etti. Yıldız kalecinin bu nedenle ayrılık kararı aldığı öğrenildi.
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Fabri, Fulham'ın Tottenham'a 3-1 yenildiği maçta Kieran Trippier'in frikik golüne engel olamamıştı...