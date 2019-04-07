Ä°stanbul YarÄ± Maratonu'na KenyalÄ± damgasÄ±!

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Vodafone Ä°stanbul 14. YarÄ± Maratonuâ€™nda hem erkekler hem de kadÄ±nlarda KenyalÄ± atletler ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±. Erkeklerde Benard Negno 59 dakika 56 saniyeyle birinci olurken, kadÄ±nlarda Ruth Chepngetich, 1 saat 5 dakika 30 saniyeyle parkur rekoru kÄ±rarak ipi gÃ¶ÄŸÃ¼sledi.Â
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Erkeklerde Benard Negno 59 dakika 56 saniyeyle birinci olurken, kadÄ±nlarda Ruth Chepngetich, 1 saat 5 dakika 30 saniyeyle parkur rekoru kÄ±rarak ipi gÃ¶ÄŸÃ¼sledi.Â
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Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi iÅŸtiraki Spor Ä°stanbul tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen Vodafone Ä°stanbul 14. YarÄ± Maratonuâ€™nda ÅŸampiyonlar belli oldu. Erkeklerde KenyalÄ± Benard Negno 59 dakika 56 saniyelik derecesiyle ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±.
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Â KadÄ±nlarda da ÅŸampiyon yine bir baÅŸka KenyalÄ± atlet oldu. Â Ruth Chepngetich, 1 saat 5 dakika 30 saniyelik derecesiyle kadÄ±nlarda ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸÄ±rken, bu sÃ¼re aynÄ± zamanda kadÄ±nlarda parkur rekoru olarak da dikkat Ã§ekti.
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Ali Kaya 6., Aras Kaya 12. olduÂ
YarÄ± maratonda yarÄ±ÅŸan TÃ¼rk atletlerin de dereceleri merak konusuydu. Kenya asÄ±llÄ± TÃ¼rk atlet Ali Kaya, 1 saat 58 saniyelik derecesiyle yarÄ±ÅŸmayÄ± 6. sÄ±rada tamamladÄ±.
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Bir diÄŸer Kenya asÄ±llÄ± TÃ¼rk atlet Aras Kaya ise 1 saat 2 dakika 21 saniyelik derecesiyle 12. oldu. TÃ¼rk kadÄ±nlar kategorisinde Yasemin Can ilk sÄ±rada yer alÄ±rken, Fadime Ã‡elik ikinci, Fatma Arik ise Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ olarak tamamladÄ±.Â